Los señalamientos entre Sandra Torres, Roberto Arzú y "Quique" Godoy

Sandra Torres señala a Quique Godoy y Roberto Arzú de intentar extorsionarla. Esto esto respondieron ellos.

Este lunes 17 de julio la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, realizó una serie de señalamientos en contra del economista Enrique "Quique" Godoy y también habló sobre el excandidato a la presidencia Roberto Arzú.

Las acusaciones fueron realizadas en un video, en donde Torres aseguró que Arzú por medio de Godoy trataron de "extorsionarla", para apoyarla durante el proceso electoral.

"Roberto Arzú a través de su tío Quique Godoy intentaron extorsionarme, ellos me pidieron hace un par de meses 250 mil dólares, antes de la primera vuelta pero yo no accedí, como nunca voy a acceder a una extorsión (...) fueron a negociar con el partido Semilla", aseguró Torres.

La presidenciable argumentó que, ante su negativa, ambos habrían negociado con Semilla un Ministerio, a cambio de que le realizaran campaña negra a ella. "Por este tipo de acciones, de desinformaciones estamos como estamos, lo mismo me hicieron hace cuatro años y hace ocho años".

Por personas como @robertoarzugg @QuiqueGodoy estamos como estamos, hoy denuncio públicamente su extorsión para darme “apoyo”, claramente se vendieron con la competencia. pic.twitter.com/tBLcgiLk6V — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) July 17, 2023

¿Qué dicen los señalados?

Ante estos señalamientos, Godoy se pronunció por medio de la red social Twitter e indicó: "Si esos mensajes fueran ciertos sería el peor extorsionista de la historia y el mejor vidente de saber hace meses quien llegaría a Segunda vuelta!! #ComaMier...".

Si esos mensajes fueran ciertos sería el peor extorsionista de la historia y el mejor vidente de saber hace meses quien llegaría a Segunda vuelta!! #ComaMierda — Quique Godoy (@QuiqueGodoy) July 18, 2023

Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Arzú dijo desconocer qué le sucedía a Torres y dijo entender su "frustración" y "desesperación", debido a que ella es "la candidata más rechazada de la historia".

"Hace dos meses como usted dice yo andaba todavía tratando de ser candidato (...) Ahora que venga a decirme que porque yo no la quiero apoyar a usted, entonces me tiene que descalificar. Aparte, tan importante soy yo, (...) No Sandra ubíquese", reiteró Arzú en el material audiovisual.

También afirmó que no la va a apoyar "jamás" y que se dedique a cambiar su forma de ser. Estas fueron sus declaraciones, ante los señalamientos:

Yo no sé que le pasa a Sandra Torres, pero entiendo su frustración.#sandratorres #sandra #torres #guatemala #guatemala #chapines502 #Elecciones2023 #guatemalacity #corrupcion #fyp #parati #viral pic.twitter.com/q0ysb9eFAZ — Roberto Arzú (@robertoarzugg) July 17, 2023

Soy502 intentó ampliar las posturas de Arzú y Godoy, sin embargo se limitaron a expresar que solamente se utilizaran sus pronunciamientos por medio de redes sociales.