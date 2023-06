Sin evidencia que un tercio del agua capitalina se pierda en fugas, como dice Briere

-

El aspirante a la alcaldía capitalina dijo que del 30 al 40 por ciento del agua se desperdicia por fugas. Sin embargo, no existen documentos o recuentos para respaldar esa afirmación.

Jean Paul Briere fue electo diputado para dos legislaturas consecutivas, con los partidos Creo y TODOS. En 2019 buscó una curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con Encuentro por Guatemala, pero no la consiguió y luego se unió a la Vicepresidencia de la República como asesor. En estos comicios busca ser alcalde de la Ciudad de Guatemala con el partido Azul.

El 14 de marzo de 2023, publicó un video en TikTok que dos días después replicó en Facebook. En el mismo, asegura que del 30 al 40 por ciento del agua en la capital se pierde a causa de fugas en las tuberías.

Briere no mencionó la fuente de esta información en su video. Y, de hecho, en La linterna no encontramos datos, informes, mediciones o documentos que confirmen esta aseveración.

La linterna hizo una solicitud de información pública a la Empresa Municipal de Agua (Empagua) para determinar cuánta del agua se desperdició en Ciudad de Guatemala por fugas o por cualquier otra causa en los últimos seis años.

Diego Marroquín, director administrativo de la red de Empagua, dijo que no cuentan con esa información en el archivo de la entidad. Esto, a pesar de que Carlos Flores, el vocero, dijo en una entrevista a Prensa Libre que al menos el cinco por ciento del agua se desperdicia por fugas en entubado.

Según Lucía Tello, portavoz de la municipalidad capitalina, si ese recuento existiera, solo Empagua puede tener el dato.

Una cifra sin respaldo

Al preguntar a Briere de dónde obtuvo la cifra, el candidato dijo tener entre su equipo de asesores a un especialista en el tema, quien, según dijo, trabajó más de una década en Empagua. Aseguró que él había aportado el dato.

Se solicitó el nombre y el contacto de esa persona, quien habló con la condición de no ser citada dentro de la nota por temor a represalias por parte de Empagua. Se le preguntó por documentos o informes que confirmaran la información.

"Es un dato a nivel mundial. Del 30 al 40 por ciento del agua se pierde en fugas en otros países europeos o incluso en México. Pasa en lugares con una administración del recurso parecida a la de Guatemala", explicó la fuente.

Se le hizo saber que Briere no dijo eso en su video, sino que se refirió en específico a la Ciudad de Guatemala. Al preguntarle una vez más si había un respaldo para esa afirmación, admitió su inexistencia.

"Es una estimación hecha a través del trabajo de campo realizado por mí durante varios años en la empresa", dijo. Aportó además un artículo publicado por Prensa Libre en 2019 donde se habla del tema, pero en este sólo se afirma que el 5 por ciento del agua se pierde por fugas.

En las elecciones de 2019, otro candidato utilizó el mismo dato que Briere dio en su video. Pedro Brolo, quien entonces aspiraba a ser alcalde capitalino con el partido Vamos, también dijo que del 30 al 40 por ciento del agua se malgastaba por fugas. Esto fue desmentido por Fáctica.

En esa verificación también se cita un estudio elaborado en 2014 por investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos, con estadísticas de Empagua, estimaron que era un 43% de agua la que se desperdiciaba para entonces, pero incluía conexiones ilícitas y tuberías obsoletas, no solo las fugas.



Tras hablar con el asesor de Briere, se preguntó de nuevo al candidato si tenía cómo respaldar la frase o alguna otra fuente para sustentarla. Aseguró que hablaría con su equipo para poder contestar. Al día siguiente se le volvió a preguntar, esta vez por escrito, y no hubo respuesta.

* Jean Paul Briere, candidato a alcalde capitalino por el partido Azul, dijo en sus redes sociales que uno de los problemas de la ciudad es que del 30 al 40 por ciento del agua se desperdicia por fugas.

* No existen datos para sustentar esta afirmación, ni por parte de su equipo de asesores ni de Empagua. La empresa municipal no documenta cuánta agua se pierde ni cómo.

* Briere no es el primer candidato a alcalde en decir esta cifra. En 2019 ocurrió lo mismo con Pedro Brolo, entonces aspirante del partido Vamos. Brolo tampoco tuvo cómo respaldar la información.

La linterna es un proyecto contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote y Soy502 se une al esfuerzo de mejorar el discurso público.

Esta noticia fue publicada en Ojoconmipisto.com