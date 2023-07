¿Pierde validez el amparo en la CC si los partidos políticos desisten?

-

Pese a que ya se cumplió el plazo de las audiencias de revisión de medidas, el amparo sigue vigente porque la CC dio 15 días de plazo para que se realice la adjudicación de cargos.

Luego que varios partidos políticos indicaron que desistirán del amparo que ordenó realizar nuevas audiencias de escrutinios y detuvo la asignación de cargos, surge la duda ¿qué pasa si la mayoría se retira?

Hasta el momento, el único que ha presentado su desistimiento es el partido Azul, el cuál impulsaban a Isaac Farchi como candidato a la presidencia y quien argumentó que, según su propio cotejo de actas, los candidatos que pasan a segunda vuelta son Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla.

En tanto, Podemos, de Roberto Arzú, aseguró a Soy502 que desistiría del Amparo este jueves 6 de julio, pero hasta el momento no han presentado la solicitud a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Mientras que personas allegadas a Cabal indicaron que se analizó el desistimiento y, aunque se había contemplado ya no hacer nada porque ya se cumplieron los plazos, al final, decidieron sí desmarcarse del amparo.

¿Qué pasaría si varios se van?

Abogados consultados coinciden en que una vez haya una agrupación política que no desista del amparo, éste continúa vigente y, si bien, este jueves concluyeron las audiencias de revisión de escrutinios, la CC le otorgó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 15 días más para que realice la acreditación de cargos.

Esta opinión es sostenida por el excandidato a la presidencia por el partido Azul, Isaac Farchi, quien explicó que el amparo seguirá abierto, siempre que haya una o más agrupaciones políticas que no desistan del mismo.

"Desistimos del amparo porque logramos el cotejo de las actas donde teníamos dudas y que estaban relacionadas con 70 alcaldías y diputaciones. Ya no tenemos por qué seguir... y no queremos que utilicen nuestro nombre... Lo que los demás partidos hagan de acá en adelante, son ellos, nosotros no queremos estar relacionados con ninguna idea extraña", manifestó.

Debida ejecutoria

En tanto, el 3 de julio, el partido Cambio de los hijos de Manuel Baldizón, presentó una debida ejecutoria del amparo, con el objeto de que las juntas electorales departamentales abrieran todas las cajas y contara boleta por boleta, cuando fuera necesario.

Además, Jorge Baldizón dijo a Soy502 que de revelarse que la juntas no hicieron las revisiones correspondientes, presentarán acciones legales en el Ministerio Público contra los presidentes de las mismas y de los magistrados del TSE, pues consideran que ellos debieron dar una directriz para que todas actuaran de la misma manera.

Según el representante de Cambio, al no haber desistido del amparo, todas las agrupaciones políticas que lo firmaron, son parte del memorial para la debida ejecutoria. Hecho del que se desligó el partido Cabal, quienes indicaron que ellos no apoyaron la acción presentada.

El hijo de Manuel Baldizón, Jorge Baldizón, presentó una nueva acción legal, ahora en la CSJ, donde solicita la debida ejecución del auto que resolvió el amparo provisional que otorgó la #CC a los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul. pic.twitter.com/6fGaqDbFnI — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) July 5, 2023

Pero no fueron los únicos, el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) se unió a la solicitud de la debida ejecutoria del amparo, argumentan que la Junta Electoral del Distrito Central no cumplió con lo ordenado por la CC y exigen que se haga un conteo de cada uno de los sufragios en 38 mesas y que se ordene la anulación de las actas respectivas.