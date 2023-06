La respuesta del TSE por denuncia de soborno a magistrada

-

La denuncia de supuestos sobornos recibidos por una magistrada del TSE fue denunciada en "The New York Times".

EN CONTEXTO: The New York Times vincula a Miguel Martínez con un soborno a magistrada del TSE

Luego de que "The New York Times" publicara una investigación en la que revelan la supuesta entrega de sobornos a una magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los magistrados de ese cuerpo electoral evadieron responder a los señalamientos.

"De la publicaciones artículos o comentarios, nos interesa sobremanera el evento electoral", manifestó el magistrado Ranulfo Rojas, quien aseguró que sólo se trata de publicaciones y que "no pueden restringir el derecho a la libre emisión del pensamiento".

Además indicó: "¿Qué les decimos de la publicación? Pues no tengo conocimiento de la publicación, en redes sociales se hacen menciones distintas, pero particularmente no me interesa hacer ningún comentario sobre el mismo".

#Elecciones2023 | Magistrados @TSEGuatemala se abstienen de responder en el caso de supuestos sobornos recibidos por la magistrada Blanca Alfaro de manos de Miguel Martínez, exjefe de Gobierno de @DrGiammattei pic.twitter.com/qEnGfkgGKc — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 25, 2023

La investigación

El jueves 22 de junio, el "The New York Times" publicó una investigación en la que señala sobre un supuesto soborno entregado a la magistrada del TSE Blanca Alfaro por el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, amigo cercano del presidente Alejandro Giammattei.

Según el reportaje, Alfaro ingresó a una reunión en la Embajada de Estados Unidos en donde mostró el efectivo que le habrían entregado, con el propósito de "ganar influencia" sobre el TSE.

Desde un día antes de que saliera la publicación, Martínez negó los hechos y dijo que no tenía información al respecto.