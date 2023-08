Esto dice el TSE de los nuevos señalamientos de FECI contra los digitadores

-

El TSE se pronunció con respecto a los nuevos señalamientos de FECI, relacionados con supuestos digitadores afiliados a Movimiento Semilla.

Luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) informara de más hallazgos en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera, se pronunció al respecto.

Según el jefe de FECI, Rafael Curruchiche, se identificaron a varios digitadores contratados por el TSE en la primera vuelta, que supuestamente están afiliados al partido Movimiento Semilla.

Al respecto Aguilera aclaró que no son parte del proceso de investigación contra el partido que impulsa Bernardo Arévalo a la presidencia, por lo que no conocen a detalle el expediente, aunque han entregado toda la documentación que ha sido solicitada por el MP.

Sin embargo, explicó que el TSE, a través de la Dirección General de Informática, usó un método a nivel nacional en el que se envió a coordinadores "que fueran a hacer exámenes a los digitadores", para ello se les pidió antecedentes penales, policiacos, su hoja de vida completa y "se verificó que no estuvieran afiliados" a algún partido político.

"A lo interno se hizo un análisis en el que se identificó que de los más de 4,600 digitadores, unos 22 aparecían afiliados, pero hay que destacar que ninguno aparecía afiliado a los partidos políticos que pasaron a segunda vuelta", manifestó.

No obstante, insistió que desconoce qué información tendrá el MP, pero resaltó que "la afiliación o no (de los digitadores) en un partido político no es una prohibición para que puedan trabajar como digitadores" y recordó que "la función es únicamente digitar los resultados preliminares que les son trasladados en el Acta 4 que es firmada en presencia de los presidentes de la Juntas Receptoras de Votos".

"Los digitadores únicamente pueden digitar en el sistema y enviar esa transmisión. No tienen ningún usuario que permita de ninguna forma modificar documentos", subrayó.

En tanto, el magistrado Ranulfo Rojas recordó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene independencia en las investigaciones que realiza.

Sin embargo, indicó que sí hubo una revisión de afiliación a partidos políticos por parte los digitadores contratados, pero recordó que son cerca de 6 mil personas y "si se dieron algunas otras circunstancias, honestamente escapa de la voluntad nuestra como magistrados".