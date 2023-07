TSE recuerda que la Registradora de Ciudadanos goza de antejuicio

-

Los magistrados del TSE recordaron que la registradora de Ciudadanos en funciones, Eleonora Castillo, goza de antejuicio.

EN CONTEXTO: Jefe de FECI confirma orden de captura contra la Registradora de Ciudadanos del TSE

Luego que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, confirmó una orden de captura contra la registradora de Ciudadanos en funciones, Eleonora Castillo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordaron que cuenta con inmunidad.

"No tenemos la certeza de esa orden de captura, creemos que así es, por la forma en que se preguntó y otros elementos, sin embargo, ella no se encontraba presente, eso generó un poco de incertidumbre. Sin embargo, el derecho de antejuicio es al cargo, no a la persona, y por tanto, la señora Eleonora Castillo goza de esa prerrogativa como registradora en funciones", dijo la presidenta del TSE, Irma Palencia.

Agregó: "De haber una orden de captura no emanaría del Ministerio Público, sino que de un juez competente y en todo caso no estaría correcta porque no se agotó en ningún momento el antejuicio que el cargo que ella ostenta en este momento tiene derecho, es una prerrogativa del cargo y por lo tanto ella goza de esa prerrogativa", recalcó.

Para Palencia, el tratar de ejecutar una orden de captura contra Castillo sería "ilegal", "esperamos que eso no ocurra, porque creemos que las organizaciones del Estados son respetuosas de la ley".