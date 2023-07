¡De gira! La UNE hace llamado al voto para segunda vuelta electoral

-

En su gira departamental, Sandra Torres hizo un llamado al voto y ofreció que en su gobierno regresarán los programas sociales para todas las familias guatemaltecas.

En su gira de propaganda electoral, para la segunda vuelta, Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido Unidad de la Esperanza (UNE), visitó Coatepeque, Retalhuleu y Escuintla.

En su presentación, la presidenciable pidió a sus simpatizantes y pobladores de esas localidades asistir a las urnas, y votar por la UNE.

Manifestó que en su gobierno estarán de regreso los programas sociales para todas las familias guatemaltecas, regresará la bolsa solidaria, ofreció transferencias condicionadas, abono para campesinos y becas de Q2,500 para estudiantes.

(Foto: Cortesía)

(Foto: Cortesía)

(Foto: Cortesía)

Durante la gira de este sábado 22 de julio, Torres sostuvo su compromiso para defender a la familia y la libertad religiosa.

"No solo se trata de apoyar a la UNE y a mí para llegar a la presidencia. Se trata de defender a Guatemala, se trata de rescatar a la Nación de agendas e influencias extranjeras que hoy amenazan a nuestras familias", señaló Sandra Torres.

"Con los niños que no se metan, no queremos que nuestros hijos tengan influencias extranjeras (...) Me debo a Dios y a ustedes", sostuvo.

La presidenciable estuvo acompañada por el diputado recién electo, Adim Maldonado, y en su visita en Coatepeque prometió a los pobladores que se culminará el hospital nacional de dicho lugar.

(Foto: Cortesía)

"Vamos a darles medicinas gratuitas. Vamos a llevar centros de salud hasta el último rincón del país", indicó en su discurso.

Para finalizar, volvió a pedir que todas las personas salgan a votar y respaldar su derecho, en este caso, pidió votar por la UNE.

"Este 20 de agosto salgan todos a votar y salgan a respaldar al mejor proyecto político la Unidad Nacional de la Esperanza, porque el pueblo unido, jamás será vencido", puntualizó.