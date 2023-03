Los vendedores ambulantes que preocupan a los partidos políticos

Los partidos políticos manifiestan preocupación por los vendedores ambulantes y la campaña anticipada.

Fiscales de los partidos políticos manifestaron su preocupación por la presencia de vendedores ambulantes que promocionan en sus artículos el logotipo de su agrupación política, ya que temen que pueda catalogarse como campaña anticipada.

"Nos hemos topado con personas de la economía informal, que así como llegan a los estadios a vender sombreros, llegan a las actividades políticas (...) Estábamos en una actividad y un vendedor ambulante llegó a vender artículos con el símbolo del partido. De eso no tenemos control nosotros, pero nos pueden decir que es campaña anticipada", señaló el fiscal del partido Valor, Elmer Palencia.

Según el político, quien participó en la reunión semanal de fiscales con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la persona estaba vendiendo cintas, sombreros, vuvuzleas y silbatos.

"Los partidos tenemos el cuidado de tener todo debidamente registrado y que cuente con el respaldo financiero, pero esas situaciones se nos van a salir de las manos y quisiera que lo tomen en cuenta. Yo ya lo vi en dos actividades, asumo que así será con otras organizaciones partidarias", manifestó Palencia.

(Foto: Cortesía Valor)

El fiscal de Valor resaltó: "No estamos en contra de que las personas puedan vender sus productos en las actividades. Ellos están realizando un trabajo digno para llevar alimentos a su mesa, lo que queremos es que el TSE lo tome en cuenta y no crea que no se están reportando los gastos".

Sin embargo, el fiscal de Visión con Valores (VIVA), hizo también un llamado a los partidos para que "no vayan a utilizar la figura de vendedores ambulantes para repartir su propaganda, porque somos muy imaginativos en los partidos políticos como para jugarle la vuelta a la situación... es verdad, no estoy diciendo que lo estén haciendo, los vendedores ambulantes sí están y los afiliados les compran, pero alguno puede tener ideas y comenzar a repartir su propaganda".

Al respecto, Diana Palencia, jefa de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de Finanzas de los Partidos Políticos del TSE, indicó que tomarán en cuenta lo ocurrido con los vendedores ambulantes, pero recomendaron a los partidos políticos fotografiar las actividades comerciales para dejar constancia en caso ocurra alguna denuncia en su contra y así poder desvanecer cualquier duda.