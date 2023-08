Vicepresidenciable de Sandra Torres relata que estuvo en la NASA

-

El candidato a la vicepresidencia de la UNE, Romeo Guerra, dijo que estuvo en un programa de la NASA.

El vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Romero Guerra, aseguró que estuvo en un proyecto Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, al responderle a las personas que lo critican.

Guerra estuvo en una entrevista en Quetzaltenango con La Voz de Xela.

Durante la conversación, el entrevistador le dice a Guerra que ha recibido una gran cantidad de mensajes a favor y en contra respecto a su persona, por lo que le pidió aprovechar el espacio para hablarle a todas aquellas personas que los critican o lo cuestionan.

Al respecto, el compañero de fórmula de Sandra Torres aseguró que no hay nada que le puedan criticar y aseguró que lo único que puede decirle a la población es: "Vamos a hacerles bien".

"Me han criticado muchas veces. Yo estuve hasta en un proyecto de la NASA..., con el Challenger, bueno, estuve en un proyecto de la NASA. Soy una persona capacitada, una persona que ha trabajado empresas que me he capacitado, pero no tienen nada más en qué agarrarse, más que de todo eso", respondió Guerra.

¿Qué es el Proyecto Challenger?

Se trata del lanzamiento de un Transbordador Espacial, en donde viajarían siete tripulantes, entre ellos la maestra Christa McAuliffe, quien viajó con el fin de dar clases mirando las estrellas.

El objetivo específico de la misión era poner en órbita el satélite de comunicaciones llamado TDRS-b y la plataforma astronómica SPARTAN-Halley, la cual realizaría estudios del cometa 1p/Halley.

El lanzamiento se llevó a cabo el 28 de enero de 1986. Sin embargo, la nave explotó 73 segundos después de su lanzamiento y se desintegró al caer en el océano Atlántico.

¿Qué edad tenía Romeo Guerra?

El mismo candidato a la vicepresidencia aseguró que estuvo en el proyecto Challenger durante una entrevista con La Voz de Xela.

Sin embargo, el compañero de fórmula de Sandra Torres nació el 12 de noviembre de 1975, por lo que al momento de realizarse el lanzamiento del Challenger en 1986, Guerra habría tenido 11 años.