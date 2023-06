El candidato a alcalde que queda fuera a cuatro días de las Elecciones

-

La CC dejó fuera de la contienda electoral a Víctor Alvarizaes, quien buscaba ser electo como alcalde.

Víctor Alvarizaes, exalcalde de Santa Catarina Pinula buscaba volver a la Municipalidad con el partido UNE, pero la Corte de Constitucionalidad lo dejó fuera al aceptar una apelación presentada por el partido CREO.

Según la resolución de la CC, Alvarizaes no es idóneo por los procesos que tiene en su contra, entre estos el caso Cambray II.

Sin embargo, el candidato no será retirado de la papeleta. Si Alvarizaes gana la elección municipal no podrá asumir el cargo por esta apelación de la CC. Entonces, el TSE deberá adjudicar el cargo al concejal II, ya que el primero no quedó inscrito.

¿Quién es Víctor Alvarizaes?

Alvarizaes fue alcalde de Santa Catarina Pinula en el período 2016-2020.

Fue capturado y actualmente enfrenta un proceso penal por el caso Cambray II.

En 2015, al menos 280 personas fallecieron soterradas luego que un alud cayera sobre la comunidad de El Cambray II. Los hechos ocurrieron en 2015. Según el Ministerio Público, los exalcaldes tuvieron responsabilidad al no advertir sobre los riesgos de habitar el área y también por permitir que las familias se asentaran en el lugar.

Anteriormente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres había advertido que el área no era habitable pero los alcaldes omitieron la advertencia. Fueron acusados por homicidio culposo.