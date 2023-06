Expulsan a candidato a alcalde de una actividad (video)

-

Un candidato a alcalde fue expulsado de una actividad en la que anunciarían una alianza municipal.

Medios de comunicación fueron convocados a una conferencia de prensa en donde se daría a conocer una alianza entre varios candidatos a alcaldes de la ciudad capital.

Sin embargo, la alianza no se consolidó y uno de los candidatos al Palacio de la Loba terminó por ser expulsado.

Se trata de Alberto Valladares del partido Poder, quien llegó a la actividad pero fue abuchado por seguidores de Carlos Sandoval, candidato por el partido TODOS.

Valladares no formaría parte de la alianza y tampoco fue invitado por lo que en medio de gritos y abucheos tuvo que abandonar el lugar.

"Fuera, fuera, fuera", le gritaron varias personas a Valladares.

Así fue expulsado el candidato a la alcaldía, Alberto Valladares de Poder, de una actividad a la que no fue invitado. pic.twitter.com/nZJ5I496jO — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 21, 2023

La Alianza

Al lugar llegó Carlos Sandoval, candidato a alcalde, aseguró que anunciarían una alianza con otros candidatos quienes lo querían promover para la Municipalidad capitalina.

"A mí me invitaron a hacer la alianza pero no se consolidó esa alianza, a mi me invitó Juan Carlos Eggenberger, (candidato a alcalde del partido PAN), él me dijo hagamos un frente y unámonos para transformar la Municipalidad", explicó Carlos Sandoval.

Sandoval también mostró los chats que sostuvo con Eggenberger en donde aseguraba que a esta alianza se sumarían los candidatos del partido Nosotros, Luis Alfonso García y del Comité Cívico La gota del Agua, Julio Dougherty, entre otros.

"Todavía pensé que los políticos eran honestos", finalizó Sandoval.