Las 4 mesas reclamadas por Roberto González le permitiría acercarse solo 24 votos

-

La Junta Electoral del Distrito Central concluyó la audiencia de escrutinio de actas electorales, sin que los resultados conocidos el 25 de junio sufrieran variaciones que modificaran las adjudicaciones de cargos.

EN CONTEXTO: Así quedaron los resultados de la alcaldía de Guatemala

En el caso de la elección municipal, que fue la que fue más disputada y discutida, sobre todo por impugnaciones del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), solamente sufrió una variación del 0.3% de los resultados conocidos originalmente.

De esa cuenta, el alcalde Ricardo Quiñónez logró su reelección con más de 423 votos. En total, sumó 106,604, seguido de Roberto González, de Creo, con 106,181 votos. En tercer lugar, quedó la coalición Semilla-URNG-Winaq con 77,880 votos.

Con ello se dio por concluida la audiencia de revisión por parte de la Junta Electoral del Distrito Central.

Ahora corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializar estos y otros resultados revisados, pero previo a ello los partidos tendrán tres días para presentar recursos de nulidad.

Cuatro actas

En el caso de la elección de la alcaldía metropolitana, el fiscal de Creo, Diego Ronquillo, dijo que analizarán si accionan legalmente por cuatro mesas electorales que fueron anuladas.

Fiscal de Creo señala que con los votos de las 4 mesas anuladas se revertirían los resultados electorales a favor de su agrupación política. pic.twitter.com/6FMWaxLov0 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) July 6, 2023

El candidato a la alcaldía por esa agrupación, Roberto González, se refirió a esas cuatro actas en un video. Se tratan de las mesas 368, 604, 628 y 953.

Al descargar estas actas, se puede observar el error común de la junta receptora de votos que confundieron el tipo de elección. Por ejemplo, en la 368, el acta para la corporación municipal se consignaron los datos para diputados distritales.

Similar caso fue en la 604, en que el acta para la corporación municipal, consignaron los datos para diputados por lista nacional.

En el acta 628, los datos sí fueron incluidos en el conteo original, pero en la revisión, se muestra que hubo una confusión similar, ya que los datos de la elección para alcalde, se consignaron en el acta del Parlacen. Este caso ejemplifica los problemas de aceptar estas actas, ya que en el Parlacen no participan partidos políticos, como Cabal o MLP, que sí participaron en la alcaldía. Otro ejemplo, es que en el caso de los comités cívicos no se incluyeron, sin definirse si fue porque no tuvieron votos o simplemente se omitieron.

Mientras que en el acta 953, hubo controversia por las correcciones marcadas.

Sin embargo, en caso de que se acepten los recursos en favor de Creo, únicamente permitiría recortar 24 votos la diferencia.

Esta es la segunda vez consecutiva en que Roberto González se niega a reconocer los resultados de la alcaldía, ya que en 2019 también quedó detrás de Ricardo Quiñónez, con 167,021 votos de este, frente a 152,053 del candidato de Creo, que ya suma con esta cinco elecciones consecutivas participando, una de ellas como presidenciable.

Resultados se ratifican

Tras diversos reclamos de partidos políticos en elecciones de todo el país, se corroboró que las juntas receptoras de votos realizaron un conteo eficaz, ya que en las revisiones no hubo modificaciones significativas, y, sobre todo, no variaron los resultados.

El TSE deberá en las próximas horas ratificar los resultados y oficializar notificaciones, como la segunda vuelta presidencial, entre la candidata de la UNE, Sandra Torres, y el de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, así como ratificar la curul ganada por los diputados que ya se habían anunciado, tanto en el Congreso de la República como en el Parlacen, y los resultados de las alcaldías de todo el país, incluyendo la capitalina.

TE PUEDE INTERESAR: Así queda conformado el Congreso de la República para el período 2024-2028