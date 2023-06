"Yo no estuve involucrado en la Alfombra Mágica", Isaac Farchi de partido Azul

-

Tomar el ejemplo de Israel y aplicarlo en Guatemala, brindar alimentación, bienestar social y combatir la corrupción son algunas de las propuestas de Isaac Farchi del Partido Azul.

Te interesa: El binomio presidencial del Partido Azul recibe credenciales

Isaac Farchi es el candidato presidencial del partido Azul. En una entrevista con Soy502 habló sobre sus propuestas.

Aunque nació en Guatemala, vivió por casi 30 años en Israel, es empresario y fundador del partido Azul, la idea surgió luego de participar en las Elecciones Generales de 2019, cuando compitió por la presidencia por el partido VIVA.

Farchi asegura que su experiencia permitirá replicar varios modelos de Israel en Guatemala y así desarrollar el país.

Su plan de gobierno lo cataloga como el "Plan ABC; alimentación, bienestar social y combate a la corrupción".

Seguridad: especializar a la PNC

El candidato asegura que en el tema de seguridad es necesario personalizar y especializar a la Policía Nacional Civil.

"La seguridad hay que entenderla, hay varias clases de seguridad, una mara opera diferente que un grupo de narcotráfico, necesitamos más personal y que estén especializados", aseguró.

Dijo que es importante equipar a la PNC y que estén especializados en el combate de ciertos delitos.

Además, que se debe atacar a la cabeza para que los grupos delincuenciales no sigan operando.

Economía: Más inversión

En el tema de economía, Farchi cree que se debe propiciar mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.

Detalló que conoce a 21 grupos de inversores que quieren crear empresas en Guatemala lo que ofrecería fuentes de empleo, pero para ello se debe ofrecer certeza jurídica.

También dijo que se necesitan reformar algunas leyes y mejorar la recaudación.

"No necesitamos más impuestos", aseguró.

Educación: Mejorar el pensum de estudios

Para Farchi es importante que se revise el pensum de estudios, para establecer algunas materias obligatorias y otras voluntarias.

Cree que si un niño le gusta el arte, el deporte u otra disciplina debe recibir clases en ese ámbito y no someterlo a materias donde no tiene potencial.

En relación al líder magisterial Joviel Acevedo, dijo que se debe dialogar, pero siempre buscando el beneficio de los maestros y de los niños.

"El no es el dueño del sindicato, yo me siento con el que sea pero lo vamos a hacer en beneficio de los maestros para que los niños sean los que se beneficien y no vamos a caer en ninguna extorsión de nadie", agregó.

Salud: replicar modelo israelí

Farchi cree que en Guatemala se puede replicar los modelos de atención en salud que se aplican en Israel. Dijo que con la experiencia que tiene con sus empresas, se puede ofrecer un servicio de calidad a la población.

Sus empresas ofrecen turismo médico.

"Con metodologías para aplicar a Guatemala, con la gente que va a llevar uno, llevo tres años acoplando a Guatemala este plan".

Infraestructura: reestructurar la red vial

El candidato propone rediseñar toda la red vial del país.

"Estamos circulando en las calles que son las venas. estamos circulando en un sistema vial que es seguir los contornos de las montañas, vamos a levantar la red vial, porque con tanta curva aunque esté nítida no puede ir rápido", aseguró.

Farchi dijo que al rediseñar la red vial se va a modernizar el país.

Caso Alfombra Mágica

El presidenciable fue vinculado al caso de la "Alfombra Mágica" en donde supuestamente el presidente Giammattei recibió dinero de rusos.

Farchi dijo que no estuvo involucrado en el caso y que nadie presentó una prueba en su contra.

"Toda la bola de la alfombra mágica salió de la prensa, dos diputados empezaron a tirarme a mi, yo no estaba involucrado en nada de eso, no aparecí ahí", finalizó Farchi.