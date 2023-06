Los zapatos que Edmond Mulet había comprado para la segunda vuelta (video)

-

Los zapatos que el candidato presidencial por Cabal, Edmond Mulet, ya no podrá utilizar.

Días antes de que se realizara la primera vuelta de las Elecciones Generales 2023, el presidenciable del partido Cabal, había publicado un video en el que narraba la compra de un nuevo par de zapatos.

En aquel momento, el candidato indicó que la campaña electoral le había desgastado los que tenía y por esa razón compraría unos nuevos para continuar su camino hacia la segunda vuelta.

"Ya necesitaba zapatos, calzado, porque estos ya me los gasté, durante toda la campaña, ya no tienen suelas ya los mandé a reparar, ya no se pueden reparar, porque ya tienen demasiados hoyos. La campaña fue dura", afirmó Mulet en ese material audiovisual.

No llegó a segunda vuelta

Según la publicación, Mulet estaba convencido de que llegaría a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y afirmó que ya se encontraba listo. Sin embargo, el binomio presidencial del partido Cabal solo obtuvo 371,579 votos, lo que equivale al 6.69%.

Esto posicionó a Mulet en el quinto puesto, por debajo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento Semilla, partido Vamos y Visión con Valores (Viva).

Este es el video que publicó Mulet: