Zury Ríos: "No tienen ninguna acusación en mi contra"

Retomar el control territorial, otorgar beneficios a empresas y mejorar la atención primaria en salud son algunas de las propuestas de la coalición Valor-Unionista.

Zury Ríos es la candidata presidencial de la coalición Valor-Unionista. Es la segunda vez que intenta ser electa como presidente del país.

Se describe como una mujer cristiana, esposa, mamá, "una mujer que quiere ser servidora de esta nación".

Es fundadora del partido Valor que centra sus valores en el amor a Dios, a la vida, respeto a la familia y al respeto de la propiedad privada.

En su plan de gobierno, Ríos señala que resalta la seguridad, educación, salud y economía.

Seguridad: retomar el control

La candidata presidencial propone retomar el control territorial. "Queremos trabajar en una eficiente ejecución presupuestaria para las fuerzas de seguridad y que cuenten con tecnología y armamento. También retomar el control del Sistema Penitenciario, que desde ahí se está coordinando todo".

También propone fuerzas de tarea entre PNC y Ejército así como replicar el modelo de El Salvador.

"Si países vecinos lo han hecho efectivamente, nosotros también lo podemos hacer", aseguró.

Economía: más empleos

La propuesta de Ríos es generar 10 mil plazas laborales cada mes. Aseguró que se logrará con un ejercicio de incentivos fiscales y no fiscales por parte del Organismo Ejecutivo.

"Bajar aranceles, ustedes van a pagar cero aranceles si nos promueven empleo para jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad", explicó.

Aseguró que sería un compromiso que el gobierno facilitaría para la inversión local y extranjera.

Educación: Tecnología

Zury Ríos dijo que a raíz de la pandemia del Covid-19 hubo un retroceso en el tema educativo en el país.

Propone que los niños y niñas tengan alimentación en las escuelas, que el idioma inglés sea obligatorio, proporcionar computadoras pero también brindar atención psicológica para alumnos y maestros.

"Tenemos que trabajar todos los ejes simultáneamente por eso no queremos que el Ministerio de Educación sea feudo de una sola persona", aseguró.

Respecto a Joviel Acevedo, la candidata asegura que es el que manda en el Ministerio de Educación.

"Creemos que el sindicalismo es un derecho legítimo y en Educación hay muchos sindicatos no solo el de Joviel, pero como en toda institución hay buenos y malos, que hace sindicalismo a la antigua, quiere mantener los recursos", enfatizó.

Salud: medicamentos más baratos

En Salud, la candidata reconoció la labor de médicos y enfermeros que dieron apoyo durante la pandemia.

También dijo que era importante apostarle a la atención primaria y secundaria.

"Ese primer contacto entre el guatemalteco con el sistema de salud, tenemos que trabajar en ello como prioridad, esa parte de prevención es vital para no tener que caer en tantas enfermedades", aseguró.

Respecto al precio de las medicinas, propone bajar los aranceles para que los precios bajen.

"No tengo ninguna acusación"

Zury Ríos aseguró que nunca ha tenido ninguna acusación en su contra, así como tampoco lo han tenido los candidatos a diputados Sandra Jovel y Enrique Degenhart, ambos exministros del Gobierno de Jimmy Morales.

"Yo lo que he escuchado son los aplausos que han tenido, gente muy valiente, porque llevar la justicia ideológicamente no tiene sentido. Como políticos siempre somos juzgados, ellos son propuestos no por mi, sino por una asamblea de partidos políticos que los propone como candidatos, es primera vez que están en una plataforma", explicó.

Dijo que los cuestionamientos hacia ellos son políticos y no de corrupción.

"Ninguno de ellos ha sido acusado de malos manejos o de corrupción, se les está acusando de una decisión política", afirmó.

Por último habló del papel de la bancada Valor durante el Gobierno de Alejandro Giammattei. Los diputados votaron en varios de los temas propuestos por el Ejecutivo, pero Ríos asegura que no son parte de la alianza del oficialismo.

"Las bancadas políticas siempre van a apoyar las políticas que van a ser de beneficio para el Estado, si el dinero necesario para luchar contra el covid se aprobó, pero si el presidente lo usó para otra cosa son acciones del Ejecutivo", finalizó.