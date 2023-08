El alto funcionario de EE.UU. que le envió un mensaje al fiscal Rafael Curruchiche

-

El mensaje que envió un alto funcionario de Estados Unidos al fiscal Curruchiche, por sus declaraciones en relación al partido Movimiento Semilla.

A pocos días de que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche indicó que después del 20 de agosto podrían haber detenciones de dirigentes del partido político Movimiento Semilla.

Además, anunció que no se descartan operativos, solicitudes de antejuicio y allanamientos. También indicó que se está a la espera de que el Registro de Ciudadanos del TSE cumpla con la suspensión de la mencionada agrupación política.

Funcionario reacciona

Tras estas declaraciones, el embajador ante los Estados Unidos y la OEA, Ronald Sanders, realizó una publicación en redes sociales y envió un mensaje al fiscal Curruchiche.

"El Sr. Curruchiche debe entender que si esto sucede sin una causa evidente, se considerará una estratagema deliberada para descalificar a un partido político y candidato rival. Ese no es el estado de derecho", aseguró Sanders.

Mr Curruchiche should understand that if this happens without evident cause, it will be regarded as a deliberate ploy to disqualify a rival political party and candidate. That is not the rule of law. https://t.co/aTZTmTsKL6 — Sir Ronald Sanders (@sirronsanders) August 17, 2023

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará este domingo 20 de agosto.