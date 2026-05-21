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Así anunció Senegal a sus convocados para el Mundial 2026 (video)Cada país anunció a los convocados para integrar su selección para el Mundial y la manera en que lo publicó Senegal se hizo viral.

A través de los medios y las redes sociales se mostró la cinematográfica manera en la que se anunció a los jugadores que pelean por la Copa de la FIFA 2026.

En el clip se muestra cómo a través de un instrumento y el vuelo de un ave rapaz ya se tenían los nombres de los deportistas, los ancianos sabios y los reyes del deporte muestran a las figuras que tendrán en sus piernas y agilidad todo el peso de un país.

Muchos afirman que Senegal es una de las potencias de futbol en cuento a sus representantes.

La energía del futbol se contagia a través de las formas originales en las que muchos países están informando acerca de sus equipos.

Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es la vigésima tercera edición del torneo de fútbol masculino más importante del mundo.

Por primera vez, el evento es organizado conjuntamente por tres países: Canadá, México y Estados Unidos y será el torneo más extenso de la historia al durar 38 días.

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