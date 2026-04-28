Mr. Beast graba trend con Juan, quien concursa en su reto por un millón de dólares

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Juan, el latino que quedó encerrado en un supermercado junto a 76 compradores por un reto de Mr. Beast, ya está entre los 4 finalistas, recientemente grabó un trend con el youtuber.

El mexicano es uno de los favoritos para ganar la cantidad Mr. Beast ofreció, luego de comprar una tienda de abarrotes y dejar a quienes se encontraban comprando encerrados, para participar por una fuerte suma de dinero, conforme avanzó el concurso, el monto subió hasta ser un millón de dólares (más de Q7 millones).

Durante el transcurso del show muchos participantes hicieron lo posible por desesperar a Juan, sin embargo los retos que ha tenido qué atravesar, parece que lo han entrenado para esto, siendo un "pan comido" para el latino, que como muchos, ha hecho sacrificios para llegar a Estados Unidos.

En una reciente grabación subida a TIk Tok e Instagram Juan y Mr. Beast aparecen caminando al ritmo de "Dracula" tema de Tame Impala (Kevin Parker) y JENNIE (de BLACKPINK).

Ambos atraviesan una especie de pasarela donde han pasado por diversas pruebas dentro del local, al terminarla Mr. Beast señala a los otros 3 concursantes que están sobre una carreta de compras gigante, llena de dinero.

Al momento 4 personas que se encuentran encerradas, el reto es terminarse todos los alimentos del supermercado. Solo uno puede ser ganador.

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