Bernardo Arévalo suspende celebración por victoria de Elecciones Generales

El Presidente electo, Bernardo Arévalo, confirmó que la celebración por su victoria quedó suspendida. La actividad estaba programada para esta tarde de martes 22 de agosto.

Para las 16:00 horas de este martes 22 de agosto estaba prevista la celebración de Bernardo Arévalo por haber logrado la Presidencia de Guatemala durante la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, en sus redes sociales oficiales Arévalo informó a la población guatemalteca que este evento fue suspendido. La actividad de celebración se realizaría en el Parque Central y se hizo el llamado con la frase: "Guatemala empezó a florecer".

Según explicó Arévalo, la celebración no quedó cancelada por completo, pues indicó que pronto se reunirá con las personas que le brindaron su apoyo. Cabe destacar que el presidente electo para el próximo periodo no proporcionó una próxima fecha para el evento.

"Queridos amigos y amigas, nuestra celebración queda suspendida. Pronto nos volveremos a encontrar para celebrar esta victoria para Guatemala", escribió Arévalo.

(Foto: Bernardo Arévalo)

Entrevista en CNN

La noche del lunes 21 de agosto, en entrevista con Fernando Del Rincón para CNN en Español, el candidato electo para la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, habló sobre el legado que dejó su padre Juan José Arévalo, expresidente del país (1945-1951).

Bernardo señaló que con mucho respeto se dedicó a la ciudadanía y que sigue los pasos de su padre, sin embargo, resaltó que él no es "Juan José Arévalo", sino Bernardo Arévalo, su hijo.

"Para el cierre de campaña se reunió mucha gente y dediqué unas palabras a mi padre, cómo no hacerlo (...) les agradezco porque el nombre de mi padre abrió puertas y corazones, pero les dije, yo no soy mi padre, yo estoy siguiendo su camino y quiero que lo sigamos todos, pero yo no soy Juan José Arévalo, soy Bernardo Arévalo, y mi tarea es cuidar su legado, a partir de esos principios, que son plenamente vigentes, son buscar con el pueblo las soluciones que demanda la historia de Guatemala en este momento", añadió.

En la entrevista con Del Rincón, la cual es la primera que concede para la televisión tras ser electo presidente, Bernardo comentó que su padre, expresidente de Guatemala, no quería que ninguno de sus hijos se dedicara a la política.

"De hecho cosas simpáticas, mi padre no quería que ninguno de sus hijos se dedicara o considerara estar en la política (...) Él quería que yo fuera geólogo", señaló. "Ahora sí que me toca picar piedra", sentenció.

Además, Bernardo Arévalo habló sobre los planes que tiene para el periodo que gobierno.

Durante la entrevista también expresó que su partido, Movimiento Semilla, buscará consensos en el Congreso para lograr la aprobación de iniciativas de ley en beneficio de la población, y que no tendrá alianzas con partidos políticos corruptos, autoritarios y violentos.