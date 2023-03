Arzú insiste en su inscripción y pide al TSE conocer de nuevo su candidatura

Roberto Arzú acudió al TSE para solicitar a los magistrados que enmienden la resolución en su contra y lo inscriban como candidato presidencial.

El binomio presidencial del Partido Podemos acudió al Tribunal Supremo Electoral para entregar una petición al pleno de magistrados.

David Pineda, proclamado como candidato vicepresidencial, dijo que anteriormente los magistrados les habían dicho que no podían enmendar su actuar con una resolución, pero con la resolución de ayer (al referirse al caso de Manuel Baldizón), evidenciaron que sí pueden hacerlo.

Es por ello que acudieron para pedir a los magistrados que entren a conocer nuevamente el recurso de nulidad presentado en contra de partido Podemos pero que esta vez lo rechacen y quede en firme la inscripción del binomio.

"Venimos no solo con el tema legal, venimos a decirle a los magistrados del TSE que están a tiempo de hacer lo correcto, qué es hacer lo correcto, que los guatemaltecos tengan la libertad de elegir y no está en ellos ser quienes sí y quienes no, ustedes están acá para velar por unas Elecciones limpias, transparentes y legítimas", dijo Roberto Arzú, candidato presidencial.

Arzú insistió en que los argumentos del TSE son ilegales y no pueden justificar legalmente que ellos no participen en las Elecciones.

"Los instamos a que hagan lo correcto y que dejen que sean los guatemaltecos los que elijan quienes quieran que dirijan el país para los próximos cuatro años. Han inscrito personas que son narcotraficantes, que han sido condenadas, que están con procesos penales abiertos", señaló Arzú.

La petición fue entrega en la Secretaría General del TSE. Esta es otra de las acciones del Partido Podemos para garantizar su participación.

Rechazo a Arzú

Roberto Arzú y David Pineda ya habían sido inscritos como candidatos presidencial y vicepresidencial por el Partido Podemos. El TSE había aceptado su candidatura pero el 07 de febrero el pleno de magistrados revocó la misma.

Según el TSE el partido tenía una multa pendiente de pagar y además había incurrido en campaña anticipada.

Roberto Arzú alegó que el expediente por campaña anticipada se había archivado al demostrar que no habían violado la ley y que la multa había sido pagada antes de la resolución de los magistrados.