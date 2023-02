Roberto Arzú acciona contra magistrados del TSE por rechazar su inscripción

El TSE revocó la inscripción de Roberto Arzú y el partido Podemos accionó legalmente.

EN CONTEXTO: Así reaccionó Roberto Arzú tras conocer la revocatoria de su candidatura

Ante el rechazo en la inscripción de Roberto Arzú como candidato presidencial, el partido Podemos anunció acciones para lograr la participación del binomio presidencial, pero también para investigar a los magistrados.

En una conferencia de prensa, frente al TSE, explicaron que accionarán por varias vías, primero en la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la resolución del TSE.

También en la vía civil para deducir a los magistrados que firmaron la resolución y por último en la vía penal para solicitar el retiro de la inmunidad de los magistrados por los delitos de abuso de poder y prevaricato.

"Esta resolución contiene falsedades, dice que una de las razones es porque hay una multa que no se ha pagado, no entendemos cómo han caído en prevaricato porque aquí está el pago de la multa que oportunamente se hizo", explicó David Pineda, excandidato a la vicepresidencia.

Partido Podemos asegura que los magistrados de TSE cometieron prevaricato porque en la resolución de la revocatoria de la inscripción del binomio, manifiestan que la agrupación tiene una multa pendiente que pagar, pero esta fue cancelada el 31 de enero de 2023. pic.twitter.com/kJJscS8Hxy — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 7, 2023

"Vamos a ser inscritos", dice Arzú

Mientras Roberto Arzú aseguró que la decisión de los magistrados es un atentado contra la democracia. Además, cuestionó el cambio de opinión de los magistrados del TSE.

"Es totalmente absurdo que el TSE diga el 24 de enero que podemos ser inscritos inmediatamente porque ellos mismos dijeron que no hubo campaña anticipada y ahora que solo estamos esperando que vengan las credenciales, pasa esto, obviamente le llegaron al precio a estos magistrados", denunció Arzú.

También dijo que todo se trata de una venganza política por no venderse al sistema, una venganza en la que incluyó al presidente Giammattei y a otros candidatos presidenciales como Sandra Torres y Zury Ríos.

"Sépanlo bien ustedes aun tienen la oportunidad de revertir este proceso absurdo e ilegal, porque no lo van a ganar, y no hay dinero que les pueda asegurar a ustedes jamas la persecución penal que van ser objeto por el resto de sus vidas, no les va a esperar nada más que la cárcel y tenemos evidencias de lo que han hecho", recriminó contra los magistrados.

Arzú se compara con Neto Bran

El excandidato presidencial dijo que ganarán legalmente la batalla contra el TSE y que en el caso de él es un ataque político

"Mire el caso de Neto Bran, es el mismo caso de nosotros, a él si le dieron sus credenciales, el se doblegó a no querer ser candidato a la presidencia por esas amenazas, él se fue a la alcaldía para que no lo metan preso", dijo Arzú.

También agregó que el TSE salió a decir que no hubo campaña anticipada, que le dio la orden al Registrador para que los inscribiera, ¿por qué a mí sí y a Neto Bran no?, cuestionó.