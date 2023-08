Bernardo Arévalo promete crear el Sistema Nacional contra la Corrupción

-

Durante su administración, el presidente electo Bernardo Arévalo, propone crear un Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Al igual que el presidente Alejandro Giammattei, Bernardo Arévalo propone la creación de una Comisión de Lucha contra la Corrupción y un Sistema Nacional que analice este flagelo. Según él, la diferencia es que en su administración se se tiene la "voluntad política" para hacer cambios.

Para Arévalo, el problema de la corrupción es sistémico, no abarca sólo al Ejecutivo y se ha llegado a normalizar entre la misma sociedad, al extremo que parece "normal" que una persona exconvicta y confesa por narcotráfico sea diputado y sea directivo en el Congreso.

Por esta razón, la idea del Presidente electo es crear un Sistema Nacional Anticorrupción que abarque todos los ámbitos dentro de la sociedad y el Gobierno.

Además, indicó que no se tratará únicamente de judicialización, por lo que su propuesta incluye reformas legales, institucionales, de investigación, judiciales, de información pública y educación.

"No sólo será un trabajo desde el Ejecutivo, allí se iniciará, pero hay que comprender que hay otros órganos donde nosotros no podemos tomar decisiones y, que se logren cambios o no en esos lugares, será un trabajo de coordinación institucional", manifestó en una entrevista que ofreció a Soy502 días antes de la segunda vuelta.

Los primeros 10 pasos

Arévalo indicó que la lucha contra la corrupción que impulsará su Administración cumplirá con diez pasos que empezarán con la creación de un Gabinete Específico para atacar este flagelo y que estará encabezado por la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

En este Gabinete se incluirán a los jefes de instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los ministros de Finanzas, de Economía, de Comunicaciones, es decir, "los ministerios clave para identificar la corrupción".

Al mismo tiempo, se creará una Comisión de trabajo que se asegurará que los lineamientos de la lucha contra la corrupción se observen y se cumplan.

Además, se eliminará la contratación a dedo y en su lugar se harán contrataciones de personal por méritos y no por "compadrazgos", empezando desde el Ejecutivo, donde, a decir del Presidente electo, cumplirán con los requisitos técnicos para ocupar una plaza.

"Las investigaciones que haga esta Comisión, van a ser elevadas al nivel que correspondan, como la Contraloría General de Cuenta (CGC), el Ministerio Público (MP) o cualquier otra institución, la cuestión es que el problema se investigue y se deduzca responsabilidades", señaló.

Según Arévalo, la Comisión será "similar a la que creó el presidente Giammattei, (pero con la diferencia que él) nunca tuvo la intención real de ponerla en marcha. Nuevamente, voluntad política. Lo que hemos tenido es una serie de gobiernos que hacen el mate de que harán algo y no lo están haciendo".

No obstante, aclaró que la idea de crear esta comisión surgió de una Mesa Técnica creada en el Congreso y que trabajó durante más de un año, con la participación de diferentes sectores y actores sociales que integrarían este Sistema desde diferentes ámbitos de la vida nacional.

¿Se reactivará la CICIG?

"No hemos hablado, ni tenemos ningún plan para una nueva CICIG o algo. Es parte de los fantasmas que andan por allí", sentenció el Presidente electo.

Aunque explicó que sí se ha hablado de asesorarse de personas que más entienden del funcionamiento del aparato estatal y judicial, que "es la gente que ha sufrido de los embates del aparato judicial" y que ahora "están en el exilio de jueces, fiscales, abogados, de personas que están siendo perseguidas".

"Nos vamos a asesorar de ellos alrededor del área específica que corresponde... lo que no implica traerlos de regreso, pero sí que su conocimiento es sumamente valioso y que en su momento contaremos con ellos, como el consejo de mucha gente que no está exiliada y que está en Guatemala... Nos vamos a asesorar de todos los que quieran luchar de frente contra la corrupción", subrayó Arévalo.