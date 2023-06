Carlos Pineda pronuncia una grave acusación contra Edmond Mulet (video)

-

El excandidato a la presidencia, Carlos Pineda, aseguró que Edmond Mulet lo "mandó a matar" y pide que no voten por él.

Durante una transmisión en vivo, el excandidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, lanzó fuertes acusaciones en contra del presidenciable de Cabal, Edmond Mulet.

Pineda relató en el material audiovisual, que no quiere que Mulet llegue a la presidencia del país, porque asegura que habría mandado a que lo mataran, por lo que pidió a sus seguidores que no voten por él.

"A mi me mandó a matar Edmond Mulet con sus financistas narcos, así de grueso ese tipo, ese tipo no lo quiero yo de presidente. Y mi gente si tiene amor, si algún día confió en mí. Si algún día pensaron bien de mí, háganme caso, ese hombre no puede llegar a la presidencia de Guate. Nos va a partir el alma a todos", afirmó Pineda.

Carlos Pineda asegura que Edmond Mulet lo mando a matar y pide que no voten por él. pic.twitter.com/5TC3rINdSt — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 11, 2023

También aseguró que no es porque el candidato de Cabal sea su enemigo y que tampoco "odia a nadie", pero lo dice porque es "la realidad".

En otro video, Pineda también había cambiado la estrategia del voto nulo y pidió a los guatemaltecos que no votaran por Mulet, a quien llamó "parásito", y "ladrón". Además, lo acusó de tergiversar datos para liderar las encuestas y de haber participado en adopciones ilegales.

Talamonti se une a Pineda

Por su parte, el candidato presidencial de Unión Republicana, Giulio Talamonti también se unió a Pineda y aseguró que se analicen las acciones de Mulet, antes de votar por él.

"Usted lo escuchó guatemalteco. Piense, analice hasta donde pueden llegar las intenciones del señor Edmond Mulet. Este 25 de junio le pido que piense y analice su voto", dijo Talamonti.

#Unionrepublicana #edmondmulet #amenzas #talamontipresidente #talamonti #guatemala #guate #muletnotetoca #combatelacorrupcion #carlospineda ♬ sonido original - Giulio Talamonti @giuliotalamonti1 Hasta donde pueden llegar las intenciones del señor Edmond Mulet. Este 25 de Junio piense y analice su voto ⚪️ Somos Unión Republicana. Este 25 de junio MAPA VISTO, MAPA MARCADO. ⚪️ #mapavistomapamarcado

Mulet responde

Por su parte, el presidenciable de Cabal, Edmond Mulet aseguró que los ataques y acusaciones se deben a que él se encuentra liderando las encuestas de intención de voto.

"Muchas gracias por esos ataques ahí eso nos está multiplicando en el aprecio popular, en el respaldo que estamos recibiendo de la gente. En algún momento dijeron que no iban a inscribir al partido, que no me iban a inscribir a mi (...) montón de inventos", reiteró Mulet.