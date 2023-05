Carlos Pineda arremete contra Secretaria General de Prosperidad Ciudadana

Después de presentar una denuncia contra la Dirección del Registro de Ciudadanos y los magistrados del TSE, Carlos Pineda arremetió contra la secretaria General de Prosperidad Ciudadana, Lilian García.

"No sé por qué yo estoy dando el pecho por los 1,269 candidatos del partido (Prosperidad Ciudadana) y ella (Lilian García) debería de estar haciendo ese trabajo", manifestó Carlos Pineda al referirse a la Secretaria General de la agrupación política que lo impulsaba como presidenciable.

Desde que Pineda llegó a Prosperidad Ciudadana, se trató de desligar de la agrupación e indicaba constantemente que "sólo le dieron jalón", sin embargo, después de que el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, presentaron el amparo, apareció junto a la secretaria General, Lilian García, argumentando que estaban muy unidos.

Sin embargo, días atrás aseguró que "no estaban desunidos como partido político", pero los directivos se encargaban de lo legal y él de su campaña, pero y que estaban "acuerpados" para todo lo legal. Hoy apareció sólo. pic.twitter.com/9s3otZGzHf — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 22, 2023

Conforme el proceso avanzó, el Comité Ejecutivo Nacional de Prosperidad Ciudadana se distanció de Pineda, al extremo que García desistió de una apelación presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), dejando sólo al excandidato y al diputado Edwin Lux, quienes continuaron la batalla.

Ahora, Pineda arremete contra García cada vez que se habla de ella o de los directivos de la agrupación política. "No sé que está pensando", dijo este lunes 29 de mayo, luego de presentar una denuncia en contra del Registrador de Ciudadanos y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Yo no he tenido comunicación con ella desde que esto pasó en la Sala Sexta", dijo y se negó a decir quién lo contacto del partido Prosperidad Ciudadana. "La secretaria es ella, a mí solo me dieron jalón", indicó regresando a su discurso inicial.

A su criterio, "los candidatos están esperanzados" a las acciones legales que él esta haciendo, porque ellos son los más afectados.

"A nadie le conviene tener de enemigo a nadie. No hay enemigo pequeño. Las cortes piensan que es conmigo el problema, no es conmigo, es con 1,269 postulados, más sus familias ¿Cuántos enemigos vas a tener allí de gratis por hacer lo incorrecto? (...) Pero si estás buscando cómo tergiversar la ley para favorecer a una influencia (...)", indicó.