¿Carlos Pineda está creando un nuevo partido político para postularse en el 2027?

La candidatura presidencial de Carlos Pineda fue suspendida por un amparo provisional otorgado al partido Cambio, pero ¿ahora busca crear su propia agrupación política con miras a las elecciones del 2027?

Un video se hizo viral en las redes sociales donde aseguran que Carlos Pineda, quien prácticamente está fuera de las Elecciones Generales, está en proceso de conformar un nuevo partido político, para postularse como presidenciable en el 2027.

"Me acaba de llegar una de las mejores noticias de la historia... esto pondrá muy felices a toda la gente que sigue a Carlos Pineda y hará que mucha gente lo apoye desde hoy. Carlos Pineda, me llegó la información, que va a comenzar a formar su propio partido político", aseguró Fredy Corado en un video de TikTok.

Según el creador de contenido, le llegó una carta en la que le detallaban varios de los requisitos para conformar la agrupación política, uno de ellos era la honestidad y otro permitir a los formadores que hicieran una investigación de aspirante para establecer que no se ha tenido vínculos con nada ilegal.

Empero, el mismo Corado dice al final de su video que es lo que él quisiera que Carlos Pineda hiciera, pero "en los últimos videos he visto que ya renunció y que no va a seguir" y cuestiona "¿Por qué no lo hace cuando él dijo que iba a luchar contra la corrupción".

Al ser consultado al respecto, Pineda respondió: "Ahorita, por ley no se puede pensar en un partido político. Aquí se tiene acabar el proceso electoral y creo que hasta el otro año abren la posibilidad de hacer un partido político. ¿Que si yo tengo ganas o no tengo ganas? Ahorita no tengo ganas de seguir en política".

No obstante, indicó que la gente buena debe de meterse a política. "Yo de verdad, ni acuerdos con partidos políticos", sentenció.

Tras hacerse viral y crear las expectativas sobre la creación de una nueva agrupación política para impulsar a Pineda, Corado insistió en que "él inventó todo" y que "Carlos Pineda no está creando su propio partido político", no obstante lo incentiva para que en verdad cree su propia agrupación.