Carlos Pineda: "Es increíble que ni hacer mal las cosas las hacen bien"

Carlos Pineda minimizó las acciones legales contra el partido Prosperidad Ciudadana, que pondrían en riesgo su candidatura.

El candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, indicó que después de conocer a detalle el amparo presentado por el partido Cambio, evaluaron que no es procedente legalmente porque carece de definitividad, legitimidad y temporalidad.

"La ley marca tiempos para que cualquier persona se oponga a una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", dijo en conferencia de prensa, al tiempo que aseguró que el amparo no es directo al partido sino que a la resolución sobre la asamblea de postulación de candidatos.

Pineda reconoció que esta no es la primera acción legal de Cambio en contra de Prosperidad Ciudadana, pues "en su momento presentó un recurso de nulidad al TSE que quedó inválido, porque fue declarado sin lugar. El problema es que la agrupación opositora "no siguió el proceso legal que le competía y ahora quiere revivir un muerto".

"Estamos confiando en el sistema de justicia. Legalmente no existe posibilidad alguna de darle vida jurídica a un amparo de esta categoría", manifestó el candidato.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Además, dijo: "Tenemos entendido que la forma en que se presentó el instrumento no fue la adecuada y tiene muchos previos que tiene que arreglar y le dieron la oportunidad de hacerlo. Pero lo más importante de todo es que el partido Cambio, trató de involucrar a 30 partidos políticos más, no le compete ser el tercero interesado... ellos no están afectados en sus derechos, como para presentar un amparo".

A decir de Pineda, la posible intención de Cambio es que el amparo sea denegado y que suba a la CC, pero "confiamos que el pleno de magistrados actúe como siempre lo ha hecho".

Aunque reconocieron que, hasta este miércoles 10 de mayo, no han sido notificados de ningún recurso legal en su contra. "En el amparo incluyeron a los 30 partidos políticos y tienen que notificarle a uno por uno, dentro de esos también a nosotros. Es increíble que ni hacer mal las cosas las hacen bien", dijo Pineda.

Falencias en la Asamblea

El amparo de Cambio se basa en el Expediente 11060 del Departamento de Organizaciones Políticas que refiere que en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de Prosperidad Ciudadana se "incumplió con requisitos que regulan la celebración de la Asamblea Nacional, pues se omitió presentar los informes económicos, el listado de firmas de los delegados presentes y con la representación de minorías".

Sin embargo, Manuel González, fiscal de Prosperidad Ciudadana, indicó que al momento de inscribir la Asamblea, "el Registro de Ciudadanos lo que nos hizo llegar fue la inscripción, de que estaba en orden nuestra Asamblea y ninguna persona presentó ninguna impugnación contra el proceso".

Mientras que Pineda indicó que "no hay nada pendiente" y que ya se presentaron todos los documentos que permitieron avanzar con el proceso legal de las candidaturas.

Recula manifestación

Y contrario a lo que hizo durante el fin de semana al llamar a las personas a manifestarse frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), ahora Pineda se portó mesurado y aseguró: "Les he dicho que no ha pasado nada y que todo está bien".

"Toda la desinformación son chismes y ustedes saben que a uno le llegan comunicados de diferentes lugares... estamos tranquilos porque no se va a violentar el sistema jurídico de Guatemala, no existe forma alguna de hacerlo", aseguró.

Al cuestionarle acerca de los llamados eufóricos para protestar que realizó durante el fin de semana, Pineda indicó: "Los informes no oficiales que recibimos se basaban en eso, por eso hicimos un llamado a la población y a la comunidad internacional para que estén pendientes de estas elecciones".

"Cuanto te llaman y te informan que se está fraguando este tipo de medidas para podernos botar, obviamente pegas un grito al cielo. Pero ahora, ya con pruebas podemos aclarar esta situación", señaló.

Reconoció a Prosperidad Ciudadana

Desde que llegó a Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda negó que él fuera de la agrupación política e insistió en que "le dieron jalón".

Sin embargo, durante la conferencia de prensa reconoció que trabaja con la agrupación política. "No estamos desunidos... yo hago mi campaña presidencial, pero todo el partido estamos acuerpados... Estamos muy sólidos y muy unidos", recalcó.