Amparo pone en riesgo la candidatura presidencial de Carlos Pineda

En las primeras encuestas Carlos Pineda ha encabezado la preferencia electoral y ahora su candidatura corre riesgo.

La candidatura a la presidencia de Carlos Pineda corre riesgo, luego de que el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, presentara un amparo en contra de la Asamblea Nacional Ordinaria de Prosperidad Ciudadana (PC).

El amparo al que Soy502 tuvo acceso, fue presentado el viernes 5 de mayo ante los magistrados de la Sala de los Contencioso Administrativo, por el secretario general de Cambio, Edwin Flores.

En el documento se refiere que la Segunda Asamblea Ordinaria de Prosperidad Ciudadana incurrió en varios vicios que atentan contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento.

Razón por la cual, el Amparo solicita que se suspenda la participación de Prosperidad Ciudadana en las Elecciones Generales del próximo 25 de junio, así como de "todos los candidatos a los distintos cargos de elección popular", hasta que su Segunda Asamblea Ordinaria "cumpla con todos los requisitos" que establece la ley.

¿En qué se fundamentan?

Y en efecto, en el Expediente 11060, emitido por el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas, Sergio Escobar, refiere que hubo varias omisiones durante la Segunda Asamblea Nacional del Partido Prosperidad Ciudadana.

"Incumplió con requisitos que regulan la celebración de la Asamblea Nacional, tales como: Se omitió presentar informes económicos, listado de firmas de los delegados presentes..., y se incumplió con la representación de minorías, que determina la norma", detalla el documento al que Soy502 tuvo acceso.

Pese a ello, Escobar indica en sus conclusiones que "sí resulta procedente la inscripción de la Certificación del acta" donde se proclamó a Antonio Malouf como Secretario General, quien después, fue desplazado por Carlos Pineda quien fue proclamado como candidato a la presidencia por dicha agrupación política.

El "alacrán de los Baldizón"

Con evidente enojo, Pineda respondió al Amparo durante un mitin que se realizó este sábado 6 de mayo en Poptún, Petén, en donde calificó de "alacrán" al excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón.

"Quieren bloquearnos, nos metieron un amparo para bajarse al partido en una sala", aseguró Pineda a los asistentes al mitin, y aseguró que el recurso fue rechazado, por lo que Cambio acudirá a la Corte de Constitucionalidad (CC) para apelar la resolución.

"Este tipo (Baldizón) es un alacrán que yo me metí en la camisa y no me lo logro quitar, necesito el apoyo de ustedes para quitarme a ese alacrán de los Baldizón de encima. Ellos, a pesar de que son de Petén, pero son unas lacras del país... A mí me da vergüenza que tengan aquí sus negocios, se robaron todos los sitios municipales de Petén para hacer centros comerciales", manifestó muy molesto.

Además, aseguró que Cambio hizo alianza con otras agrupaciones para que el recurso avance en la CC, con el apoyo de la magistrada Leila Lemus, exsecretaria Privada de Alejandro Giammattei, a quien acusa de "hacer lobby" con otros magistrados para que avance la acción en su contra, por lo que convocó a los presentes para ir a la Corte a "protestar".

Sin embargo, Jorge Baldizón, candidato a diputado, negó las acusaciones y aseguró que Pineda está confundido, pues el amparo que ellos presentaron aún no ha sido dilucidado en la sala donde fue presentado.

El pleito

La tensión entre los Baldizón y Pineda no es nueva. Todo surgió en enero pasado cuando el, ahora candidato a la presidencia, renunció al partido Cambio, pese a que se vislumbraba como el presidenciable de esa agrupación política.

En su momento, Pineda dijo que tomó la decisión de renunciar, porque "no aguantó a Manuel Baldizón", ya que desde que regresó deportado a Guatemala tras cumplir una condena por lavado de dinero en Estados Unidos, había llegado al partido a imponer su posición.

A los pocos días apareció en el partido Prosperidad Ciudadana, donde más tarde fue proclamado como candidato a la presidencia, desplazando a Antonio Malouf, exministro de Economía y dándole fuerza a la agrupación que estaba en un vilo, pues el TSE había avanzado el proceso para su cancelación, hecho que se detuvo, luego que se pagara una multa de 50 mil dólares (unos Q384 mil) por haber realizado campaña no autorizada.