Carlos Pineda rechaza amenazas de muerte contra los Baldizón

Jorge Baldizón y otro integrante de Cabal denunciaron que Carlos Pineda los amenazó de muerte.

Luego que el candidato a diputado por el partido Cambio, Jorge Baldizón, y el encargado de Organizaciones Políticas de Cabal, Elder Martínez, denunciaran amenazas de muerte vertidas por Carlos Pineda, el excandidato a la presidencia negó las acusaciones.

"No conozco a ese señor Elder Martínez y Jorge Baldizón no he hablado con él durante mucho tiempo", dijo de manera contundente y visiblemente molesto.

Sin embargo, Baldizón y Martínez aseguran que las amenazas de muerte llegaron a través de terceras personas y que presentarán las denuncias legales correspondientes.

"¡Qué lo comprueben! ¡Eso no es cierto! ¿Cómo vas a creerle a alguien que te está demandando espuriamente o que está apelando tu participación, no tiene ningún sentido y peor con la mala fama que tiene ese personaje", manifestó.

"Es algo estúpido, es parte de la misma estrategia de querer joderme... Yo no amenazo de muerte a nadie", señaló Pineda.