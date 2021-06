Copa América: Colombia va por su clasificación a cuartos de final ante Perú

Los cafetaleros llegan al partido de este domingo como segundos del Grupo A, con cuatro puntos, mientras que Perú está en el fondo de la clasificación de este grupo.

La Selección de Colombia se enfrenta este domingo a su similar de Perú. El juego está programado para las 6 de la tarde (hora de Guatemala) y podrá verse a través de Tigo Sports, y de la aplicación para teléfonos inteligentes de esta compañía.

Los cafetaleros llegan segundos del Grupo A, con cuatro puntos, luego de su victoria 1-0 ante Ecuador, y de empatar sin goles ante Venezuela.

Perú está en el fondo de la clasificación de este grupo, debido a que su único partido fue ante Brasil, y cayó 4-0 ante los locales.

Colombia necesita una victoria para posicionarse en el primer puesto y llegar a los siete puntos, con lo que superaría los seis de Brasil, previo al juego ante la canarinha el miércoles.

Además, una victoria cafetalera le daría el pase a los cuartos de final porque, sin importar el resultado ante Brasil, ya no puede quedar último en el grupo, y solo los últimos de cada grupo no clasifican a la siguiente ronda.

A Perú le urge sumar puntos para volver a la pelea por un boleto a los cuartos de final de la Copa América. El torneo no es tan exigente y permite que cuatro de los cinco equipos de cada grupo pasen a la siguiente ronda, por lo que Perú se disputa no estar en la última posición ante Venezuela, que tiene un punto, y ante Ecuador, que no tiene puntos.