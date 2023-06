Edmond Mulet responde a la grave acusación de Carlos Pineda

-

Edmond Mulet responde a las graves acusaciones efectuadas por el excandidato a la presidencia, Carlos Pineda.

Recientemente el excandidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, aseguró que el presidenciable del partido Cabal, Edmond Mulet, lo habría "mandado a matar".

"A mi me mandó a matar Edmond Mulet con sus financistas narcos, así de grueso ese tipo, ese tipo no lo quiero yo de presidente. Y mi gente si tiene amor, si algún día confió en mí. Si algún día pensaron bien de mí, háganme caso, ese hombre no puede llegar a la presidencia de Guate. Nos va a partir el alma a todos", dijo Pineda en una transmisión en vivo.

Carlos Pineda asegura que Edmond Mulet lo mando a matar y pide que no voten por él. pic.twitter.com/5TC3rINdSt — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 11, 2023

Tras ello, Mulet emitió un comunicado este domingo 11 de junio, en el que se defiende de las acusaciones y asegura que las mismas buscan favorecer a otros candidatos a la presidencia de Guatemala.

"Quien utiliza las redes sociales para hacer acusaciones totalmente falsas y por demás irresponsables. Estas afirmaciones, que rozan lo fantasioso, tienen como único propósito favorecer a otros candidatos y candidatas", asegura el comunicado.

#SomosCabal #fypシ #trend #elecciones2023gt #encuesta #hagamoslocorrecto ♬ sonido original - Edmond Mulet @edmondmulet Los ataques de los otros candidatos nos hacen mas fuertes Seguimos y seguiremos en la papeleta . #EdmondMulet

Llama a no votar por Mulet

En otro video, Pineda pidió a sus seguidores que analizaran su voto y que no lo emitieran en favor de Mulet, a quien llamó "parásito" y "ladrón". Además, lo acusó de tergiversar datos para liderar las encuestas y también de participar en adopciones ilegales.

"Lo mismo hacía cuando vendía niños, adulterando documentos por dinero para dar en adopciones falsas, ilícitas, a nuestros hermanos guatemaltecos que fueron robados de sus madres, para poder darlos en adopción", afirmó Pineda en ese video.