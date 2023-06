El furioso mensaje de Massiel Carrillo que ha causado polémica

-

Massiel Carrillo causó polémica en redes sociales por responder con un fuerte mensaje a un usuario.

Massiel Carrillo ha generado polémica en redes sociales luego de haber colocado un fuerte mensaje para dirigirse a todas las personas que se han "burlado" de ella tras no lograr ganar como candidata a diputada en el Congreso de la República.

Fue justamente a un usuario quien le escribió un mensaje, en el cual le dijo que antes de irse de viaje debía retirara la propaganda que colocó para darse a conocer y para llamar al voto. Ante esto, Massiel Carrillo respondió y su tuit dividió las opiniones entre los internautas.

"Hoy las empiezan a retirar, así que si tiene goteras en su casa le regalo unas, llévesela antes de que las recojan. Saludos. También se puede llevar los palitos por si necesita hacer leña", respondió Massiel Carrillo.

Sin duda alguna, la respuesta de Carrillo hacia el usuario provocó que las personas la señalaran de "prepotente". Algunos indicaron que su postura dejó mucho que desear, pues podría mostrar que está ofendida porque no pudo obtener un curul en el Palacio Legislativo.

La reacción de Carrillo

Massiel Carrillo, la expresentadora de televisión que sorprendió este 2023 al buscar hacer campo en la política, se pronunció tras darse a conocer que no logró una curul en el Congreso.

Carrillo estaba postulada como candidata a diputada en la casilla 1 del listado distrital del Partido de Avanzada Nacional (Pan). Sin embargo, en horas de la madrugada ya se contaban con resultados preliminares que la dejan fuera del parlamento.

"No entré al Congreso, pero agradezco a quienes me dieron su cariño y confianza ♥️ seguiré generando más empleos en mi empresa y haciendo algo que también me apasiona (entrevistas). Este miércoles regreso a CDMX para continuar con mi programa de entrevistas. Besos a todos!", escribió en su cuenta de Twitter.