Haaland y Odegaard encabezan la lista de Noruega para el Mundial

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Sin sorpresas, Noruega estará liderada por sus estrellas Erling Haaland y Martin Odegaard durante el Mundial de Norteamérica 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.



Los vikingos rojos, que participan por primera vez en una Copa del Mundo desde Francia 1998, anunciaron su lista de 26 jugadores mediante un video en el que aparece el rey Harald V.

Noruega firmó su mejor actuación mundialista en Francia 1998, alcanzando los octavos de final.



El delantero Haaland, de nuevo a punto de terminar como máximo goleador de la Premier League con el Manchester City, es el gran rostro del equipo que dirige Stale Solbakken.

Odegaard, proclamado campeón de Inglaterra con el Arsenal, será capitán en el Mundial.



Algunos otros nombres conocidos de las grandes ligas europeas completan la lista confeccionada por Solbakken, como el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth o el defensa del Borussia Dortmund, Julian Ryerson.

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Noruega es parte del Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Debutará contra estos últimos el 16 de junio.



Lista de convocados

Arqueros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburgo)



Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonia), Leo Ostigard (Génova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)



Mediocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)



Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Fulham)