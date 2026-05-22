Javier Aguirre, el técnico que no tolera tibios en el “Tri”

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El Tri se alista para dar su mejor espectáculo mundialista.

Javier Aguirre es el máximo entrenador en la historia del futbol mexicano. Temperamental y aguerrido, "El Vasco" convirtió la exigencia en su estilo de mando como técnico. Camino a su quinto Mundial en 2026, no admite jugadores tibios en la selección de México.

El estratega mexicano ha participado en mundiales como jugador, auxiliar y técnico.



Frontal y decidido, Aguirre es uno de los personajes que más contribuyó a quitarles los complejos históricos a los jugadores del Tri, llamados "Ratones verdes" en las décadas de 1960 y 1970 por achicarse en los escenarios internacionales.



"No concibo un equipo dirigido por mí que no sienta los colores, que sea indolente, pasivo y sin alma", dijo Aguirre en 2024 cuando recién iniciaba su tercera etapa como seleccionador mexicano.



"El que no entienda eso, se puede ir a casa", remató.



Los Mundiales de Aguirre



A sus 67 años, Javier Aguirre vivirá su quinta Copa del Mundo en 2026. Su historia comenzó hace 40 años en México 1986.



Ese Mundial es el único en el que el Tri ha alcanzado el quinto partido.



Aguirre, entonces un volante ofensivo, era considerado "el tizón del equipo tricolor" por su bravura ante los rivales y por motivar a sus compañeros.

Javier Aguirre aspira a dar la mejor actuación de México en justas mundialistas.



El Vasco se retiró en 1993 y al año siguiente fue auxiliar del seleccionador Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos.



Esa etapa le abrió el panorama para contemplar la posibilidad de ser director técnico cuando pensaba ejercer su carrera como administrador de empresas.



Aguirre vivió sus dos siguientes Mundiales como estratega emergente de la selección mexicana. Asumió el mando cuando el Tri estaba en riesgo de no clasificar a Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.



En 2001 relevó al mexicano Enrique Meza, que era el técnico nacional de moda, y en 2009 sustituyó al sueco Sven-Göran Eriksson, una apuesta fallida de los dirigentes mexicanos.

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Cuando se estrenó como "míster" del Tri acuñó una frase que lo define como seleccionador: "No quiero timoratos".



En 2024 se le abrió la posibilidad de un quinto Mundial -tercero como entrenador-, pero esta vez sin urgencia y con casi dos años por delante.



"Soy mexicano y cuando mi país me necesita acudo con gusto y cariño", dijo El Vasco en agosto de ese año al tomar al Tri, que había tenido dos procesos interrumpidos con el argentino Diego Cocca y el mexicano Jaime Lozano.



Apagafuegos



Inspirado por Rinus Michels y César Luis Menotti, Aguirre ha desarrollado una carrera de 30 años como director técnico caracterizada por la entrega, disciplina táctica, mentalidad combativa y resiliencia.



Su vocación lo ha llevado a dirigir equipos que luchan por salvarse y en los que ha inculcado la resistencia en escenarios adversos sin tener pretensiones de un futbol estético.



En México empezó a dirigir con el Atlante y Pachuca, equipo al que estabilizó en primera división y al que hizo campeón de liga por primera vez en 1999.



En 2002 inició un largo recorrido fuera de México con gestiones memorables. Libró del descenso a equipos como Osasuna, Zaragoza, Espanyol y Mallorca.



Falló en su intento de salvar al Leganés, pero ya tenía prestigio en la liga española.



Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, le hizo un cumplido a su colega mexicano en la previa de un partido ante el Mallorca: "Sabe lo que es sufrir".



La última Copa



Marcado por las eliminaciones en los octavos de final del Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Aguirre está por vivir su Mundial más importante.



"Ha sido un proceso divino, de los tres que he tenido, es en el que más me he sentido respaldado", dijo.

El contrato de Aguirre con la selección mexicana finalizará después de la Copa del Mundo 2026.



En estos dos años, El Vasco se ha vuelto más exigente con sus jugadores con la intención de enaltecer el orgullo de ser seleccionado mexicano.



"Yo soy muy escrupuloso y muy exigente en sus comportamientos en el terreno de juego y fuera del mismo", dijo Aguirre quien no tolera que sus futbolistas se vean envueltos en escándalos.



Su ideal de selección mexicana es que esté integrada por jugadores que representen al pueblo mexicano.

“ Quiero que muestren personalidad. Quiero que el jugador no se esconda, que pida la pelota. ” Javier Aguirre, seleccionador mexicano.



El contrato de Aguirre con la selección mexicana finalizará después de la Copa del Mundo 2026.



Su intención es irse con un papel memorable. "Queremos hacer el mejor Mundial posible en la historia para México", dijo Aguirre, el entrenador con más triunfos en la historia de la selección mexicana.