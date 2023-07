Secretario General de la ONU habla de la crisis electoral en Guatemala

-

El Secretario General de Naciones Unidas externa preocupación por crisis electoral en Guatemala

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la crisis en Guatemala tras los allanamientos al tribunal electoral y a uno de los partidos que participarán en balotaje presidencial del 20 de agosto.

Guterres, dijo su vocero, "sigue con gran preocupación" la situación electoral en Guatemala y "hace un llamamiento a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía".

Tras la primera vuelta del 25 de junio, diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron y la polémica inhabilitación, luego anulada, del partido Semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo que competirá en el balotaje, enturbiaron la campaña a la segunda vuelta.

La suspensión de Semilla fue ordenada por el juez Fredy Orellana a petición del fiscal Rafael Curruchiche, quien alega supuestas irregularidades en la inscripción del partido en 2017.

La Fiscalía realizó dos allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que el Registro de Ciudadanos (padrón electoral) dijo que por ley ninguna organización política puede ser suspendida en medio de un proceso electoral. La Fiscalía pidió también la captura de la encargada interina del Registro.

Secretary-General @antonioguterres continues to follow with great concern the situation surrounding the elections in Guatemala. He recalls that Member States are responsible for ensuring transparent, free and fair elections.



Read the notehttps://t.co/O4ysHjNbap — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 22, 2023

Amparos

Además la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, en un amparo provisional a favor de Arévalo frenó la inhabilitación del partido. Sin embargo, el viernes fiscales siguiendo las pesquisas catearon la sede central de Semilla en la capital.

Además, la tarde del sábado 22 de julio, el pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió denegar el amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentado el 21 de julio (expediente 4148-2023) en el que se solicitaba accionar en contra de ciertas autoridades gubernamentales de abstenerse de emitir decisiones que afecten el proceso de la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto.

Arévalo, quien se enfrentará a Sandra Torres, también socialdemócrata, dijo que el allanamiento es "parte de la persecución política de la minoría corrupta que sabe que está perdiendo el poder día a día". Una dirigente del partido tiene orden de captura por el caso.

Las acciones de Curruchiche contra Arévalo y su partido son vistas en Guatemala y en el exterior como un intento de sacar de la contienda al hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).

Al temer una "amenaza" al balotaje, el TSE presentó el viernes un recurso ante la CC para que ordenara a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones estatales garantizar la segunda vuelta presidencial.

Guterres "recuerda que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente", agregó el comunicado.

Curruchiche fue incluido en 2022 por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en "actos corruptos y antidemocráticos", a quienes se les prohíbe ingresar a esa nación. El miércoles fue añadido al mismo listado el juez Orellana.