"La difamación es un delito": Jorge Baldizón responde a acusaciones de Carlos Pineda

Jorge Baldizón, secretario Adjunto del partido Cambio, respondió a las acusaciones del presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda.

"El desconocimiento que tiene de la ley es grande", respondió Jorge Baldizón, candidato a diputado del partido Cambio, al candidato a Presidente, Carlos Pineda, quien habló de "fraude electoral" y coimas "millonarias" a magistrados, luego de que la agrupación política de los hijos de Manuel Baldizón presentara un amparo que pone en riesgo su candidatura.

Desde que se presentó el amparo, Pineda ha convocado a la población para que proteste frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y este domingo 7 de mayo, aseguró que "están ofreciendo millones de quetzales a los magistrados" para que fallen en su contra.

Sin embargo, el amparo aún no ha sido enviado a ninguna sala para ser conocido. "La CC no tiene absolutamente nada que ver en el procedimiento en esta etapa... es allí donde él (Pineda) demuestra un gran desconocimiento de la ley", señaló Baldizón.

Además, indicó que las acciones "no son nuevas", pues iniciaron desde que Cambio presentó el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en febrero pasado, el cual fue rechazado, razón por la que ahora presentaron la petición ante lo Contencioso Administrativo.

"Este tema no es nuevo, ni es para colgarse de la imagen de nadie... pero él (Pineda) quiere seguir subiendo de una forma prepotente y abusiva, incluso, rompiendo el acuerdo de no agresión firmado por todos los partidos políticos ante el TSE", subrayó Baldizón.

Pago de coimas

Respecto al señalamiento que hizo Pineda sobre el "pago millonario" a los magistrados de la CC, Baldizón indicó: "Me parece una posición no sólo inmadura, sino que fuera de contexto. La difamación es un delito, más cuando no hay absolutamente ninguna acción presentada ante la CC. Debería informarse más acerca de los procedimientos legales y de la ley en Guatemala".

Sin embargo, Baldizón indicó que no presentará denuncias contra Pineda por difamación, pues "no nos corresponde", aunque aseguró que accionarán en el TSE por que el candidato de Prosperidad Ciudadana rompió el acuerdo de no agresión.

"Si alguien no es capaz de controlar sus emociones, muchos menos podrá hacerlo para gobernar un país", dijo.

El Amparo

Todo inició luego que el partido Cambio presentó un amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde señalaron a Prosperidad Ciudadana, que impulsa a Pineda como presidenciable, de haber incurrido en vicios durante la celebración de su Segunda Asamblea Ordinaria, hecho que podría traerse abajo todas las acciones que realizaron, incluyendo la postulación e inscripción de candidatos.

El amparo lo fundamentaron en en el Expediente 11060 emitido por el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, Sergio Escobar, quien argumentó que hubo varias omisiones en la celebración de la Segunda Asamblea Nacional de Prosperidad Ciudadana, donde se eligió a Antonio Malouf como Secretario General.

Entre las inconsistencias subrayó: "Se incumplió con requisitos que regulan la celebración de la Asamblea Nacional, tales como: Se omitió presentar informes económicos, listado de firmas de los delegados presentes..., y se incumplió con la representación de minorías, que determina la norma".