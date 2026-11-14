Localizan el cuerpo de un hombre en la zona 8

En la zona 8 de la capital, los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de una persona fallecida.
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Los Bomberos Municipales reportan el hallazgo de una persona fallecida, de aproximadamente 80 años de edad, en la zona 8 de la capital.
De acuerdo a la información de los socorristas, en la 8ª. avenida y 27 calle, zona 8, fueron alertados sobre una persona que, aparentemente se encontraba inconsciente.
Sin embargo, al realizar las evaluaciones correspondientes constataron que ya no contaba con signos vitales.
Durante la evaluación no se observó indicios visibles de violencia, por lo que fue notificado a la Policía Nacional Civil (PNC).