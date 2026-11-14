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Temblor sacude parte del territorio nacional este sábado

  • Por Cristóbal Veliz
14 de noviembre de 2026, 07:40
Este sábado 14 de noviembre se reporta Sismo de magnitud 3.0. (Foto: Archivo/Soy502)

Este sábado 14 de noviembre se reporta Sismo de magnitud 3.0. (Foto: Archivo/Soy502)

Un nuevo sismo de magnitud 3.0 fue sensible la madrugada de este 14 de noviembre, con epicentro en el departamento de Santa Rosa.

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Los guatemaltecos fueron sorprendidos esta madrugada por un sismo que tuvo su origen en el departamento de Santa Rosa.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 6.65 kilómetros.

Además, fue sensible a las 2:43 horas de la madrugada de este sábado 14 de noviembre.

El nuevo movimiento ocurrió después de una jornada de actividad sísmica registrada en los últimos días, que registró un sismo el pasado jueves 12 de noviembre con magnitud de 4.4. 

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