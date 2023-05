MLP llama a votar nulo en elección presidencial tras quedar fuera

El binomio presidencial del MLP no podrá participar en las Elecciones Generales y llaman al voto nulo.

EN CONTEXTO: Binomio presidencial de MLP quedaría fuera de la contienda electoral 2023

Después que la Corte de Constitucionalidad rechazara el recurso de apelación interpuesto por el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) para la inscripción de su binomio presidencial, la agrupación política pidió votar nulo en la elección presidencial.

Thelma Cabrera, la que había sido proclamada como candidata presidencial, ha manifestado que la decisión del MLP es no apoyar a ningún otro partido político.

Por el contrario, está promoviendo junto a otros miembros que los simpatizantes y afiliados al MLP voten nulo en la elección presidencial, que sería únicamente en la papeleta blanca.

"No tenemos binomio, pero les sé decir, hermanos y hermanas que los pueblos con dignidad vamos a anular ese voto de presidente, la papeleta blanca será nulo", dijo Cabrera en un mitin del MLP.

Thelma Cabrera del MLP pide votar nulo en la elección presidencial. pic.twitter.com/XsU9yOpj8c — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 10, 2023

Binomio del MLP

El MLP proclamó a su binomio presidencial integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas. Sin embargo, su inscripción no se concretó en el TSE porque el Registro de Ciudadanos dijo que Rodas, exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), no cumplía con los requisitos ya que aparentemente su finiquito no era válido.

Rodas mostró que su finiquito había sido extendido por la Contraloría y tenía validez de seis meses, pero una denuncia interpuesta por su sucesor en la PDH, Alejandro Córdova, habría sido el motivo. Hasta el momento Rodas desconoce de qué se trata la denuncia.

El MLP apeló ante el pleno de magistrados del TSE, quienes confirmaron la resolución del Registro de Ciudadanos.

Posteriormente el MLP apeló en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, pero los magistrados no los ampararon, dejándolos fuera de la contienda electoral.