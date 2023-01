Jordán Rodas responde luego que el TSE le negara la inscripción

El Registro de Ciudadanos negó la inscripción del binomio presidencial del MLP, que impulsa a Thelma Cabrera a la presidencia.

EN CONTEXTO: TSE rechazó la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos del MLP

"Nos temen", aseguró el precandidato a la vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Jordán Rodas, luego que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) negara la inscripción del binomio presidencial de esa agrupación política.

Rodas indicó que presentarán un recurso de apelación al pleno de magistrados, quienes "tendrán la posibilidad histórica de enmendar la plana al Director General del Registro de Ciudadanos, Ramiro José Muñóz".

"Casualidad se oponen a la inscripción del binomio del MLP que es una diferencia real... a ver si son supremos o no... y no vamos a cesar, vamos a agotar todos los recursos legales nacionales e internacionales, porque no podemos permitir que Guatemala se convierta en una Nicaragua. No al autoritarismo", manifestó el candidato a vicepresidente proclamado.

De acuerdo con la resolución del TSE, Rodas Andrade presentó su finiquito, pero al momento de realizar la verificación en el sistema de la Contraloría General de Cuentas (CGC) se estableció que no tiene validez porque posee una denuncia y otros cargos jurídicos.

Sin embargo, al realizar la revisión del QR de la Constancia Transitoria de Reclamación de Cargos del vicepresidenciable del MLP en la página de la CGC, aparece que éste no tiene ninguna denuncia y que el finiquito es válido.

(Fuente: CGC)

"Ahora el TSE dice que tengo denuncias y ¿Adivinen de quién es la denuncia? La presentó Alejandro Córdova (actual titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos). Es un títere del pacto de corruptos, está pagando los favores de haber sido electo en ese cargo", manifestó Rodas quien lo criticó por "callar ante las violaciones a los derechos humanos".

Además, pidió a los magistrados del TSE que "resuelvan conforme a derecho" y agradeció a los candidatos de otras agrupaciones políticas que se han manifestado en favor del MLP. "Hoy somos nosotros, pero después pueden ser otros", sentenció, al tiempo que indicó que "la comunidad internacional está muy preocupada por lo que está pasando en Guatemala".

¿Quién es Jordán Rodas?

Fue electo como Procurador de los Derechos Humanos el 19 de julio de 2017 para un período de cinco años que culminó el año pasado, cuando asumió Alejandro Córdova.

Su gestión fue turbulenta, ya que varios diputados oficialistas ya aliados, lo criticaron en varias oportunidades y pidieron su renuncia, luego de que Rodas manifestar abiertamente su apoyo a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al excomisionado, Iván Velásquez, así como a la exjefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Además, en varias oportunidades se enfrentó con el presidente Alejandro Giammattei, a quien lo acusó de "reaccionar con el hígado"

En abril del 2022, aún cuando fungía como titular de la PDH, Rodas se postuló como candidato a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por la agrupación S.O.S Usac.

Aunque empató con cuerpos electorales, no logró su objetivo debido a que varios de los electores que habían sido elegidos quedaron fuera de proceso de votación y se eligió a Walter Mazariegos como Rector de la Usac, hecho que ha generado una crisis en esa casa de estudios.

Incluso, las Fiscalía de Delitos Administrativos del MP inició una investigación en su contra por aspirar al cargo de Rector de la Usac, cuando aún fungía como titular de la PDH.

Tras dejar la magistratura de la PDH, Rodas salió del país en la madrugada del 20 de agosto del 2022 con rumbo a El Salvador, por temor a una persecución política en su contra, pero aseguró que se dedicaría a sus compromisos y retos profesionales.

Como Procurador de los Derechos Humanos cumplí e hice entrega del cargo como corresponde. Reafirmo mi compromiso con la educación superior, la Universidad de San Carlos, la digna resistencia y la democracia en Guatemala #NuestraLuchaSigue pic.twitter.com/ePoLv6moW6 — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 20, 2022

Finalmente el 28 de diciembre regresó a Guatemala para participar en la Asamblea Nacional del MLP donde fue electo como vicepresidenciable, junto a Thelma Cabrera, quien buscará la presidencia, luego que en la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2019 quedara en cuarto lugar.

Sin embargo, este sábado 28 de enero, trascendió que el Registro de Ciudadanos les negó la inscripción, argumentando que Rodas tiene denuncias legales pendientes.