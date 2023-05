MP inicia investigación por asamblea de Prosperidad Ciudadana avalada por el TSE

El partido Prosperidad Ciudadana quedó fuera de la contienda electoral por supuestas anomalías durante la Segunda Asamblea Nacional.

EN CONTEXTO: Registrador del TSE había avalado asamblea de Prosperidad Ciudadana

La Corte de Constitucionalidad certificó lo conducente al Ministerio Público para que investigue las irregularidades detectadas durante la realización de la la segunda Asamblea Nacional del partido Prosperidad Ciudadana.

Esta asamblea fue impugnada por el partido Cambio en la Sala Sexta y según las magistradas, en su resolución, detectaron la existencia de anomalías por lo que resolvieron dejar en suspenso la Asamblea y por lo tanto también quedaron suspendidas las candidaturas que fueron proclamadas tiempo después.

Ante esto, el Ministerio Público informó que ya inició con las investigaciones para determinar si hubo responsabilidad penal de alguna persona en la autorización de esta Asamblea.

La Fiscalía de delitos electorales tiene a su cargo el expediente y la investigación. Carlos Pineda, ahora excandidato de Prosperidad Ciudadana, señaló en las múltiples acciones presentadas para revertir el fallo, que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había avalado y confirmado dicha asamblea.

"La Fiscalía de Delitos Electorales realizará las diligencias pertinentes en torno al caso para determinar si existe algún hecho ilícito y quienes serían los responsables de la comisión de los delitos con la finalidad de tomar las acciones que en derecho correspondan", informó el MP.

TSE sabía de las anomalías

La Asamblea de Prosperidad Ciudadana fue avalada e inscrita por el registrador Ramiro Muñoz, quien aseguró que sí había irregularidades durante la realización de esta, pero que a su criterio quedaron solventadas.

Según Muñoz, el dictamen del departamento de Organizaciones Políticas indicaba tres vicios, por lo que corrió otra audiencia al Partido para que aclarara esa situación, al hacerlo entonces la Asamblea se consideró como válida.

"Los tres temas que se dijeron fue: 1) Que no se presentaron los listados de los asistentes: Organizaciones Políticas mandó a observadores a la Asamblea y tomaron listado de quienes estaban; 2) El Estado Financiero: el partido estaba por desaparecer, entonces no habían recibido fondos públicos. Entonces hacen ver que no pueden presentar informes financieros; 3) Es la representación de minorías: se presentaron tres planillas y solo una obtuvo la mayoría de los votos", explicó Muñoz.

Muñoz dio a entender que a su criterio los vicios de la Asamblea se corrigieron por lo que la misma era válida. Sin embargo, dijo que respetaba y acató la resolución de la Sala Sexta.