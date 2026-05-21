Neymar sufre nueva lesión pero llegará en condiciones con Brasil

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Las alarmas que encendieron los rumores sobre la salud de Neymar Jr. comenzaron a disiparse desde las oficinas médicas de Vila Belmiro.

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que el atacante sufre un edema de dos milímetros en la pantorrilla derecha. Pese al diagnóstico, el especialista aseguró que este contratiempo no condicionará el arribo del astro a la concentración de la selección brasileña, programada para el próximo 27 de mayo.

El parte médico llega apenas 48 horas después de la sorpresiva inclusión del delantero en la lista definitiva de 26 convocados por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de Norteamérica.

The moment when Neymar Jr got called up by Carlo Ancelotti…@neymarjr pic.twitter.com/xFIxeMh4nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

La lesión, detectada tras la dura derrota del Santos por 0-3 ante Coritiba, demandará un tiempo estimado de recuperación de entre cinco y diez días. Por esta razón, el club paulista optó por la cautela absoluta y dejó al jugador fuera del compromiso de Copa Sudamericana ante San Lorenzo y del próximo duelo por el Brasileirao.

Sin embargo, el cuerpo médico del Santos no descarta que Neymar pueda tener minutos el próximo martes frente a Deportivo Cuenca en el cierre de la fase de grupos del torneo continental. De recibir el alta, el atacante sumaría rodaje competitivo justo un día antes de ponerse bajo las órdenes de Ancelotti.

Actualmente, las jornadas de rehabilitación en el Centro de Entrenamientos 'Rey Pelé' son supervisadas conjuntamente por el personal del club, los fisioterapeutas privados del jugador y el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), que monitorea la evolución a la distancia.

Neymar apoyando al Santos desde el palco, durante la Copa Sudamericcana. (Foto: AFP)

La intervención de Zogaib ante los medios locales buscó frenar las especulaciones de la prensa brasileña, que ya daban por hecho que el futbolista se perdería el debut o el amistoso de despedida frente a Panamá el 31 de mayo en el Maracaná.

Este Mundial representa un reto mayúsculo para el 10 del Santos, quien disputará la cuarta cita mundialista de su carrera tras sus pasos por 2014, 2018 y 2022.