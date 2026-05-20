La lista de Suiza para el Mundial: Xhaka, Embolo y Akanji lideran la convocatoria

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Suiza estará liderada en el Mundial 2026 por su emblemático capitán Granit Xhaka, que disputará su cuarto mundial (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), acompañado por Manuel Akanji, Breel Embolo y Denis Zakaria.

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Al frente de la selección desde el verano de 2021, Murat Yakin anunció una lista sin grandes sorpresas, a excepción de la presencia de Zeki Amdouni.

26 Namen – Ein grosses Ziel Unser Kader für den Sommer

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026

El delantero del Burnley, que aún debe recuperar ritmo y sensaciones, solo ha jugado 45 minutos esta temporada después de romperse los ligamentos cruzados de una rodilla durante un entrenamiento.

Pese a un plantel limitado, para un pequeño país montañoso de 6.6 millones de ciudadanos apasionados por el esquí y hockey, Suiza se ha instalado entre las selecciones europeas más regulares en la Copa del Mundo.

Presente en la fase final sin interrupción desde el Mundial 2006 en Alemania, ha alcanzado los octavos de final en los tres últimos torneos, aunque su Mundial 2022 en Catar terminó con un contundente 6-1 ante Portugal.

Our captain. Our leader. Our Player of the Season.



Congratulations, Granit Xhaka pic.twitter.com/70hZfajzmp — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 20, 2026

Tras dos partidos de preparación, el 31 de mayo contra Jordania y luego el 6 de junio contra Australia, la Nati comenzará la fase de grupos el 13 de junio contra Catar, en San Francisco.

En el grupo B, se enfrentará después a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, y luego a Canadá el día 24.