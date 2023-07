¡Oficial! Sandra Torres y Bernardo Arévalo pasan a segunda vuelta

-

Los magistrados del TSE confirmaron que Sandra Torres y Bernardo Arévalo pasarán a segunda vuelta electoral.

Pese a todas las acciones legales interpuestas y a la segunda revisión de escrutinios, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializaron que Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirán en segunda vuelta al no obtener la mayoría absoluta durante los comicios generales.

De acuerdo con los resultados publicados en el sistema Trep, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo el 888,924 del total de votos emitidos en la primera vuelta realizada el 25 de junio; mientras que Movimiento Semilla 653,486 votos.

La segunda vuelta se realizará el próximo 20 de agosto, hecho que ya fue confirmado por los magistrados del TSE, por lo que a partir de este momento, los dos candidatos que pasaron al balotaje tendrán 36 días para hacer propaganda electoral y promover el voto a su favor.

Según el TSE, el total de votos emitidos fue de 5,565,598.

Caso contra Semilla

Por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que impulsa a Bernardo Arévalo como candidato a la presidencia.

Sin embargo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 92, refiere que después de la convocatoria a Elecciones Generales, no se podrá suspender a ningún partido político.

Según el jefe de FECI, Rafael Curruchiche, en mayo del 2022 un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla y al realizarse la prueba científica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), concluyó que la firma y letra fueron falsificadas.

Además, Curruchiche señaló que existen indicios de que más de 5 mil personas habrían sido adheridos falsificando la letra y firma, así como que la misma firma y huella se le habría puesto a varios ciudadanos.

Asimismo, el fiscal denunció de que habrían adherido a doce personas ya fallecidas. También, firmas sin nombres y hojas de afiliación alteradas.

De acuerdo con Curruchiche, en su momento, Bernardo Arévalo, secretario general y presidenciable del Movimiento Semilla, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva, firmado por Samuel Pérez y Alberto Sánchez, como representantes de Semilla, y el equipo de adhesión, representado por Ileana y Ashley Gudiel, por medio del cual, el partido pagó 7 quetzales por firma recolectada. En total, sumaban aproximadamente 25 mil firmas, por lo que la FECI asume que se pagó en total la cantidad de 175 mil quetzales.

El fiscal de la FECI señala que no tiene determinado por el momento el origen del financiamiento para esta recolección de firmas, por lo que señaló que podría dar pie a un posible delito de lavado de dinero u otros activos.

Curruchiche también señaló que la FECI puso en conocimiento de estos hechos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en mayo del presente año.

El Movimiento Semilla comunicó que están analizando el caso con el equipo legal y esperan dar una postura lo más pronto posible.

El caso

La renuncia a una candidatura para diputada y una supuesta firma falsificada, así inició una batalla legal que provocó la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla que impulsa a Bernardo Arévalo a la presidencia.

La denuncia fue interpuesta en el MP el año pasado por Rodrigo Rodas Sánchez en contra de Cinthya Alejandra Rojas Donis, por el delito de perjurio, a quien señala de haber falsificado su firma.

Rodas Sánchez confirmó a Soy502 que él interpuso la denuncia, pero aseguró que "lo hizo para limpiar su nombre por la (supuesta) falsificación de su firma, sin su consentimiento... mi finalidad no fue política".

Mientras que en una entrevista con Radio Infinita en febrero pasado, el ponente de la denuncia indicó que integró el Comité Ejecutivo Nacional del partido Unionista del 2004 al 2012 y estuvo como concejal en la planilla de Álvaro Arzú, pero decidió retirarse de la política y dedicarse a sus asuntos personales.

Pero en 2023 fue invitado a un partido nuevo y lo invitaron a afiliarse. "Consulté en la página del TSE para verificar si estaba afiliado al partido Unionista y encontré que no era así, sino que estaba afiliado a Semilla. Me dijeron me desafiliara si no estaba de acuerdo, así que presenté una denuncia en el MP".

Rodas culpó a Rojas Donis, quien ha raíz de esa denuncia, renunció a su candidatura como candidata a diputada por el Departamento de Guatemala. Si no hubiera renunciado, habría ganado una curul, ya que estaba en segundo lugar. Por su parte, el Movimiento Semilla creó una comisión específica para investigar el caso.

