La otra denuncia que pone en vilo la candidatura de Carlos Pineda

Una denuncia presentada en diciembre alertó al TSE de ilegalidades en la asamblea de Prosperidad Ciudadana. Aún así, dieron el aval para continuar con el trámite.

EN CONTEXTO: Amparo pone en riesgo la candidatura presidencial de Carlos Pineda

Un amparo tiene en vilo la candidatura de Carlos Pinada para la presidencia, pero no es la única irregularidad que se habría cometido en la realización de las asambleas que permitieron a Prosperidad Ciudadana avanzar el proceso electoral e inscribir candidatos.

Una de las anomalías fue denunciada desde el 2 de diciembre de 2022 por Walfre Minera Monzón, un afiliado y Delegado Titular ante la Asamblea Nacional de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, la acción fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que la misma plateaba ilegalidades en el proceso de elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la agrupación política.

"El CEN no ha quedado debidamente integrado, por lo que no debe de inscribirse la certificación del acta respectiva", sentenciaba Minera Monzón en su denuncia.

Según el denunciante "al momento de la elección de supuesto CEN, se procedió a elegir y nombrar al señor José Enrique Gil Natareno, en la Secretaría de Profesionales... sin embargo, dicha persona no es afiliada de la organización política... por la que el CEN está desintegrado".

La denuncia a la que Soy502 tuvo acceso señala que "al no ser afiliado del partido político, no puede integrar el CEN..., no sabiendo por qué con mala fe, en forma anómala, en forma antidemocrática, en falta de observación de las normas legales y reglamentarias, se permitió que esta persona pudiese integrar el CEN".

Para el denunciante, la inscripción y nombramiento de Gil Natareno es ilegal y, en efecto, en el artículo 35 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se establece que en el CEN "podrán participar únicamente los afiliados del partido político que se encuentren debidamente inscritos como tales en el Registro de Ciudadanos, con por lo menos un mes de anticipación a la fecha de la elección directa".

Y no era el único que incumplía el requisito, ya que otras seis personas más, incluidas Antonio Malouf, quien fue nombrado en esa Asamblea como Secretario General, estaban afiliadas, pero días antes de que se realizara la actividad política.

De acuerdo con la denuncia, las personas que incumplían los requisitos son:

Antonio Maoluf , afiliado el 16/11/2022 (cuatro días antes de la Asamblea)

, afiliado el 16/11/2022 (cuatro días antes de la Asamblea) José Roberto Goudbaud , afiliado el 11/11/2022 (nueve días antes de la Asamblea)

, afiliado el 11/11/2022 (nueve días antes de la Asamblea) Jacobo Rey Sigfrido Lee , afiliado el 18/11/2022 (dos días antes de la Asamblea)

, afiliado el 18/11/2022 (dos días antes de la Asamblea) Marto Tulio Illescas Flor , afiliado el 18/11/20200 (dos días antes de la Asamblea)

, afiliado el 18/11/20200 (dos días antes de la Asamblea) María Regina Méndez Anzueto , afiliada el 14/11/2022 (cinco días antes de la Asamblea), incluso ahora se postula para diputada con otra agrupación política.

, afiliada el 14/11/2022 (cinco días antes de la Asamblea), incluso ahora se postula para diputada con otra agrupación política. Manuel Augusto González Paniagua, afiliado el 24/11/2022 (25 días antes de la Asamblea)

La denuncia fue rechazada por el TSE. "Fue una güisachada la que nos respondieron del Registro de Ciudadanos. Casi no resolvieron nada, prácticamente sólo nos dijeron que estaban archivando el memorial. Ya no apelamos, porque renunciamos al partido después de todas las ilegalidades que vimos. Ya no teníamos interés en pelear por un partido en el que ya no creíamos", manifestó el alcalde de Iztapa, Mario Mejía, uno de los fundadores de Prosperidad Ciudadana.

Acerca de la decisión, el TSE se limitó a indicar que el Departamento del Registro de Ciudadanos sí conoció la acción el año pasado, pero "resolvieron y notificaron a la persona que presentó la denuncia".

"Nos robaron el partido"

Con mucha indignación, uno de los fundadores de Prosperidad Ciudadana, quien pidió anonimato, aseguró: "Nos robaron el partido". Según comentó, el día de la Segunda Asamblea Nacional hubo varias irregularidades y hasta "compra de los delegados... les ofrecieron y dieron una gran cantidad de dinero... se aprovecharon de todo".

De acuerdo con el entrevistado, la agrupación fue utilizada por una estructura que necesitaba postular a "candidatos impresentables que nadie más quería", entonces cooptaron al CEN, porque de lo contrario "no hubiera podido impulsar a esas personas".

"Todo en la Asamblea estuvo mal. Hubo otras dos planillas, una no tuvo ningún voto, las otras 24 y la ganadora logró 52, pero sabemos que 11 personas que votaron en favor de esta, recibieron dinero, incluso, hubo un delegado que lo confesó, pero nos dijo sin mayor remordimiento que ahora usaría ese dinero para la campaña", detalló.

Mientras que Mejía culpó de todo lo ocurrido a la diputada Lilian García. "El partido estaba bajo la dirección de los diputados Hernán Morán, Adolfo Quezada y mía, pero ella se involucró mucho, al extremo que participó cuando elaboramos la planilla para integrar el CEN una semana antes de la Asamblea, nuestra sorpresa fue que ese 20 de noviembre, ella presentó otra planilla con personas que ni siquiera conocíamos", narró.

Además, aseguró que de acuerdo con los estatutos del partido, ninguno de los integrantes del CEN pueden postularse a cargos de elección popular, pero hay varios que lo están haciendo.

"Asamblea de proclamación es ilegal"

Para Mejía hay otro problema más grande, ya que la "asamblea de proclamación de candidatos podría ser ilegal", debido a que al verse traicionados, una gran parte de los delegados municipales y departamentales renunciaron al partido.

"Nos fuimos los delegados de Escuintla, Izabal y Quiché, es decir, se quedaron con 10 departamentos de los 13 legales que necesitan por Ley. Nosotros renunciamos desde diciembre y, por tiempos procesales, ya no se podía hacer otras Asambleas para elegir a nuevos Delegados, por lo tanto, la Asamblea de febrero donde proclamaron candidatos, es ilegal", sentenció el fundador y exintegrante de Prosperidad Ciudadana.

Copy of Acuerdo Municipal by Jessica Gramajo

"El CEN está desintegrado, Prosperidad Ciudadana no debiera de estar participando. Qué pena con Carlos Pineda, porque él llegó después de todos estos problemas, pero la verdad es una y es el partido no debiera de estar en las Elecciones", sentenció el otro fundador.

Aunque, Mejía no piensa lo mismo y considera que Pineda es igual de responsable. "Dice que le dieron jalón, pero él se puso a manejar el carro y si ya lo paró la policía, no puede decir que no sabía que el carro era robado", manifestó.

"Él (Carlos Pineda) ha dicho que Edwin Escobar vendió el partido. Es algo estúpido lo que está diciendo. Vender un partido es un delito y, en el caso de Prosperidad Ciudadana nunca fue propiedad de nadie, sino que había asociados. Es una lástima lo que ha ocurrido, pero preferimos ver muerto al partido que prestarnos a todo lo que está ocurriendo", manifestó el alcalde.

Carlos Pineda fue consultado a través de su vocero, Noél López, pero no hubo respuesta a las consultas planteadas. De igual manera se buscó a la diputada Lilian García, pero no respondió a las llamadas.