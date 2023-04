¿Por qué la papeleta presidencial tiene espacios en blanco?

El modelo de la papeleta presidencial quedó definida, tendrá 27 casillas y será tamaño doble carta.

En una reunión entre fiscales de partidos políticos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral quedó definido el modelo de la papeleta presidencial.

Acordaron que tendrá un tamaño mayor a la de otros procesos, por la cantidad de candidatos. En esta ocasión será doble carta y contará con 3 columnas y 9 filas para un total de 27 casillas.

Cada partido político eligió la casilla de los 23 binomios presidenciales inscritos hasta el momento, pero quedaron vacías cuatro casillas.

Esto se debe a que los fiscales y el TSE decidieron este modelo de papeleta por las dudas que hay respecto a la inscripción de tres binomios presidenciales más.

La papeleta presidencial tiene 27 casillas. En la misma aparecerá la fotografía y nombre del binomio presidencial así como el logo del partido. (Foto: Soy502)

Los espacios en blanco

Tres binomios luchan legalmente por ser inscritos y debido a esa espera es que se les consideró un espacio en la papeleta, pero aún no aparecerán, hasta que resuelvan su situación.

Los tres partidos en espera:

Binomio del partido Podemos (Roberto Arzú y David Pineda) está a la espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo en definitiva sobre su inscripción.

El TSE les revocó su candidatura por un recurso de nulidad por campaña anticipada.

Binomio de MLP (Thelma Cabrera y Jordán Rodas) está a la espera que la CC resuelva un amparo interpuesto. El Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción bajo el argumento que el finiquito de Jordán Rodas no era válido.

Binomio del partido Poder (Óscar Castañeda y Luis Adrián Ruiz). El TSE anuló la inscripción por anomalías en la Asamblea Nacional. Están a la espera que la CSJ resuelva un amparo.

Así fue como los partidos eligieron el lugar que ocuparán en la papeleta presidencial. pic.twitter.com/tig8vqoVO0 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 27, 2023

¿Quienes ocuparán los lugares vacíos?

Si alguno de estos partidos logra su inscripción podrá elegir su lugar en la papeleta entre los espacios que quedaron vacíos y deberán elegir en el orden en que reciban la resolución.

En la reunión de fiscales, el partido Podemos pidió que se le asignara la casilla 23, pero el MLP dijo que no podía asignarse hasta no saber si serían inscritos y hasta no saber a qué partido le resolverían primero.

Si las inscripciones de estos binomios quedan sin efecto, no podrán participar y la papeleta quedará con las casillas vacías.