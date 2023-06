Integrante del Partido Poder denuncia que lo dejaron fuera por no pagar "extorsión"

-

El Partido Poder presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra del TSE, a quienes acusan de dejarlos fuera por no pagar extorsión.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Óscar Rodolfo Castañeda, integrante del partido político Poder denunció que lo dejaron fuera de las Elecciones Generales 2023, debido a que no pagó la "extorsión".

En el material audiovisual, Castañeda asegura que "simplemente no nos dejaron participar porque no les pagamos el dinero de la extorsión, así es como han estado manejando este proceso electoral, pero escuchen ustedes esta grabación".

Posteriormente, se escucha un audio en el que una persona asegura que está saliendo del Registro de Ciudadanos y que aparentemente no procederá la inscripción.

Tras ello, esa persona indica: "Si no se apuran o no se ponen las pilas los dejan fuera y pues lamentablemente están viendo ya que van para fuera, que no van a proceder las asambleas ni las inscripciones de nadie. Y la otra es arreglarlo de la otra forma. Pero, si te aviso que estamos hablando de centavos grandes, 250 va".

Denuncia ante el MP

Según Castañeda, han padecido esta extorsión por al menos dos meses y que tras ello se "hartaron", por lo que pusieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

"El 25 de junio habrá un proceso electoral y si no son elecciones limpias como la población exige, como la población requiere, como Guatemala se merece. Si estas elecciones no son limpias Guatemala caerá en un hoyo negro muy profundo", aseguró Castañeda.

Estas fueron sus declaraciones:

Soy502 realizó una consulta al TSE para responder a los señalamientos vertidos por el integrante del partido Poder. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no han respondido la solicitud.