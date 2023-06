El presidenciable Giulio Talamonti se une a la petición de Carlos Pineda

-

El candidato a la presidencia Giulio Talamonti se unió a Carlos Pineda en contra del presidenciable Edmond Mulet.

En un video publicado en la red social TikTok, el candidato a la presidencia por el partido Unión Republicana, Giulio Talamonti se unió al excandidato Carlos Pineda, en relación a no votar por el presidenciable de Cabal, Edmond Mulet.

"Usted lo escuchó guatemalteco. Piense, analice hasta dónde pueden llegar las intenciones del señor Edmond Mulet. Este 25 de junio le pido que piense y analice su voto", afirmó Talamonti en el material audiovisual.

En el material audiovisual también se incluyeron las declaraciones de Pineda, en donde asegura que Mulet "lo mandó a matar", por medio de narcotraficantes que son sus financistas.

"A mí me mandó a matar Edmond Mulet con sus financistas narcos, así de grueso ese tipo, ese tipo no lo quiero yo de presidente. Y mi gente si tiene amor, si algún día confió en mí. Si algún día pensaron bien de mí, háganme caso, ese hombre no puede llegar a la presidencia de Guate", se escucha al inicio del video.

Mulet responde a las acusaciones

Por su parte, Edmond Mulet emitió un comunicado este domingo 11 de junio, en el que se defiende de las acusaciones y asegura que las mismas buscan favorecer a otros candidatos a la presidencia de Guatemala.

"Quien utiliza las redes sociales para hacer acusaciones totalmente falsas y por demás irresponsables. Estas afirmaciones, que rozan lo fantasioso, tienen como único propósito favorecer a otros candidatos y candidatas", asegura el comunicado.

También detalló que los ataques en su contra se deben a que está liderando todas las encuestas de intención de voto.

"Los candidatos y candidatas están preocupados porque saben que se termina la era de la impunidad, la corrupción y los negocios que por años, esta gente del continuismo, acostumbró realizar, sin importarle el abandono en el que está el país", afirmó Mulet.