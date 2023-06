El reclamo en la cara a Carlos Pineda por el que se tuvo que disculparse

-

Carlos Pineda acudió a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo para pedir que retiren el amparo provisional que suspendió su candidatura.

Desprevenido, así agarró la secretaria de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo al excandidato a la presidencia, Carlos Pineda, luego de la realización de la vista pública para defender sus alegatos en sus últimos intentos por quedar inscrito como presidenciable.

"Yo no soy magistrada", le reclamó la mujer a Pineda, al agregar que la "sacó en una manta", hecho al que Pineda respondió: "Yo no fui, yo no puse ninguna manta", pero la secretaria de la sala le indicó: "Usted no es el causante, sino que la causa de mis tristezas".

Pineda insistió en que él no había colocado ninguna manta, pero la mujer ofendida le indicó: "¿No? Allí me las vino a poner (señalando afuera del Tribunal) y en las pasarelas".

El político manifestó: "A usted la pusieron en lugar de Alba Susana. Sí, me di cuenta", manifestó incómodo Pineda, como tratando de congraciarse con la agraviada, quien respondió: "Sí. Y me ha causado destrozos en mi honorabilidad, en mi pueblo, porque la gente desconoce. Yo soy Secretaria y no pregunto el contenido de las resoluciones".

Luego de insistir en su inocencia, el excandidato de Prosperidad Ciudadana no vio otra respuesta más que disculparse con la Secretaria de la Sala Sexta.

"Parece ser que algunos de mis simpatizantes pusieron unas mantas con las caras de las tres magistradas, lo cual yo no lo avalé, pero dentro de ellas pusieron a la secretaria que nada que ver. Mil disculpas por parte de la audiencia, pero bueno, se salvó una magistrada y usted la sustituyó, ella le debe de agradecer. Es el derecho a protestar de la gente que uno no lo puede detener", manifestó Pineda.