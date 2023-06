TSE asegura que no puede hacer recuento de votos

-

Partidos piden reconteo de votos y esto respondió el TSE:

En un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral fijó su postura por las últimas peticiones de partidos políticos relacionada al conteo de votos.

El máximo órgano electoral aclaró que "no se puede recontar los votos" ya que ese no es el procedimiento cuando hay reclamos o impugnaciones.

"La recepción, calificación y conteo de votos corresponde exclusivamente a los ciudadanos que integran las Juntas Receptoras de Votos, quienes en presencia de los fiscales de mesa de los partidos políticos elaboran el acta de escrutinios", se lee en la primera parte del documento del TSE.

Posteriormente señala que en caso de inconformidades con la calificación de un voto o la denuncia de nulidad de una Junta Receptora de Votos, son los fiscales los encargados de impugnar en el momento del conteo y deben ratificarlo en la audiencia de revisión ante la Junta Electoral que corresponda.

"Cualquier inconformidad al respecto deben utilizar los recursos legales que la Ley permite para el efecto", es otro de los puntos que el TSE establece por la petición que se cuenten de nuevo los votos.

También agrega que el plazo para las audiencias de revisión de escrutinios inició el lunes 26 de junio y termina el viernes 30.

Por último el TSE exhorta a la población a evitar replicar mensajes de desinformación y abstenerse de actos de violencia, respetando la voluntad expresada en las urnas y revisada por los propios guatemaltecos.

Comunicado | El Tribunal Supremo Electoral informa.



Piden conteo de votos

La inconformidad por el conteo de votos inició cuando el partido Creo denunció varias anomalías en actas digitalizadas para la elección de la corporación municipal de la ciudad de Guatemala.

Evidenciaron que personal no cumplió con los protocolos y no digitalizaron todas las actas en los centros de votación. También que habían múltiples errores en la suma y conteo de votos de varias actas en las que el partido no le contaron votos recibidos.

Creo junto a otros partidos han pedido la revisión de las actas por considerar que si se enmiendan los errores, cambia la elección del alcalde.

Sin embargo, la Junta Electoral del Distrito Central aseguró que el reconteo de votos no está permitido en la Ley y que cualquier decisión debe ser del TSE.