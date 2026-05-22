Tuchel revoluciona la lista mundialista de Inglaterra

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026, en la que no están incluidos Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ni Cole Palmer, grandes nombres del futbol europeo.

La sorpresa de la lista anunciada este viernes por la federación inglesa es Ivan Toney, delantero centro de 30 años que suma 32 goles en 32 partidos esta temporada en la liga saudita con el Al-Ahli, llamado a ser suplente del capitán Harry Kane en el puesto de 9, junto con Ollie Watkins.

Ivan Toney, de 30 años, es aclamado como uno de los mejores lanzadores de penales.

Contratado para poner fin a 60 años de sequía de títulos de Inglaterra, Tuchel ha tomado estas controvertidas decisiones que se pueden volver en su contra en caso de no hacer un buen papel en Norteamérica.

"Desde el primer día fuimos claros: buscamos construir el mejor equipo posible... no forzosamente con los 26 futbolistas con más talento. Son los equipos los que ganan campeonatos", defendió Tuchel en conferencia de prensa.

Foden y Palmer desempeñaron un papel fundamental en el camino de Inglaterra hacia la final de la Eurocopa 2024, pero ambos han pagado caro su floja temporada con el Manchester City y Chelsea, respectivamente.

Phil Foden fue pieza clave para la selección de Inglaterra que conquistó la Copa Mundial Sub-17 en India 2017.

El centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White y el delantero del Leeds, Dominic Calvert-Lewin también han quedado fuera pese a ser dos de los ingleses más goleadores de la Premier League esta temporada.

El defensa del Manchester United, Harry Maguire dijo este jueves, tras filtrarse la convocatoria, que estaba impactado por no haber sido convocado.

"Confiaba en que podría haber desempeñado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he hecho", escribió el jugador de 33 años en las redes sociales.

“ Me he quedado en shock y destrozado por la decisión. ” Harry Maguire, defensa del Manchester United.

Altas

El exentrenador del PSG y Bayern incluyó en la lista al veterano centrocampista del Brentford y ex capitán del Liverpool, Jordan Henderson, en lugar de Adam Wharton, la joven promesa del Crystal Palace.

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Tuchel, además, ha asumido el riesgo con el central John Stones a pesar de su escasa participación en el Manchester City durante una temporada marcada por las lesiones.

También están dos jugadores ingleses que actúan en La Liga española: Jude Bellingham (Real Madrid) y Marcus Rashford (Barcelona).

Jude Bellingham marcó 1 gol y 1 asistencia en Catar 2022, su primer mundial.

Por su parte, Ivan Toney causó impacto saliendo del banquillo en la Eurocopa de hace dos años, pero solo ha disputado dos minutos de futbol internacional desde entonces, después de su marcha a Arabia Saudita en 2024.

Inglaterra inicia su camino en el Mundial 2026 contra Croacia en Dallas el 17 de junio, antes de enfrentarse a Ghana el 23 de junio y a Panamá cuatro días después.

Inspirado por Rafa Nadal

"El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo (...) Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía 'No soy un ganador, soy un competidor'. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar", añadió el técnico.

En la selección inglesa, Tuchel se reencontró con Harry Kane, a quien dirigió en el Bayern Múnich.

Lista de 26 convocados de Inglaterra:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham)

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)